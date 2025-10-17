Slušaj vest

Ministar za evropske integracije Srbije i član Predsedništva SNS Nemanja Starović prisustvuju političkoj skupštini Evropske narodne partije EPP, u Vilnjusu, prestonici Litvanije.

Povodom tvrdnji blokaderske opozicije da Srpska napredna stranka "samo što nije isključena" sa navedene skupštine, na društvenoj mreži, oglasila se predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić.

"Tužno je kad vam se politika svodi na laži i manipulacije, kao što je to slučaj sa blokaderskim pokretom. SNS je hrabra i odgovorna stranka zahvaljujući kojoj, uz vođstvo Aleksandra Vučića i Miloša Vučevića, Srbija vodi samostalnu i nezavisnu politiku", poručila je ona.

Brnabić je poručila da je Srbija na evropskom putu i da ćemo naše nacionalne interese umeti da sačuvamo.

"Mi smo na evropskom putu, a naše nacionalne interese ćemo umeti da sačuvamo. Takvi stavovi se poklapaju sa vrednostima EPP-a", rekla je Ana Brnabić.