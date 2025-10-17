Slušaj vest

Izborna komisija Visokog saveta tužilaštva kršeći svoja ovlašćenja, odnosno Pravilnika o upravi u javnom tužilaštvu, pokušala je da odbije predlog Kolegijuma Višeg javnog tužilaštva u Beogradu za kandidaturu javnog tužioca Nikole Uskokovića za izbornog člana tog Saveta na izborima koji treba da se održe 23. decembra, tvrdi izvor Kurira.

Kako navodi, Komisija je sprečena u toj nameri budući da su, kako otkriva naš izvor, dva od pet članova napustila današnju sednicu, "ne želeći da učestvuju u nezakonitom radu Izborne komisije čiji je predsednik Nebojša Popović", za kog tvrdi da je "produžena ruka vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac".

- Jedan od članova koji su sednicu napustili, kako saznajemo, poručio je ostalima da donose nezakonite i nepropisne odluke te da su "očigledno pod uticajem centara moći koji žele da destabiliziju javnotužilačku organizaciju u Srbiji" - otkriva naš sagovornik.

Više javno tužilaštvo u Beogradu Foto: Jakov Milošević



Pokušaj odbijanja kandidature Uskokovića je, kako saznajemo, usledio nakon. kako ocenjuje, nezakonitih i nepropisinih odluka Izborne komisije koja nije svoje odluke o kandidaturi uskladila sa odredbama Pravilnika o upravi u javnom tužilaštvu.

- U skladu sa članom 17 Pravilnika - Kolegijum čine glavni javni tužilac i javni tužioci tog tužilaštva, kao i javni tužioci koji su privremeno upućeni u to javno tužilaštvo. Međutim, Izborna komisija je odlukama od 9. i 10. oktobra postupila suprotno navedenim odredbama navodeći da - javni tužioci mogu predlagati kandidate za izborne članove Visokog saveta tužilaštva isključivo na kolegijumima javnih tužilaštava u kojima su izabrani - objašnjava on.

Ove odluke Izborne komisije, kako dodaje, izazvale su negodovanje tužilaca širom zemlje jer su suprotne Pravilniku koji je usvojio VST, dok je Izborna komisija samo njegovo radno telo i nema ovlašćenja da menja odredbe Pravilnika.

- U konkretnom slučaju Izborna komisija je mimo odredbi Pravilnika pokušala da izglasa da se ne prihvati kandidatura tužioca Uskokovića jer na kolegijumu VJT u Beogradu nisu glasali javni tužioci upućeni u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal i Javno tužilaštvo za ratne zločine - navodi sagovornik Kurira.

Tužilac Uskoković ima veliko poverenje javnosti i svojih kolega. On je, podsetimo, predložen ogromnom većinom glasova kolega tužilaca iz VJT u Beogradu od 77 odsto.