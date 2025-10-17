Slušaj vest

"Srbija gradi, Srbija radi, Srbija ide napred", podsetio je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nakon probijanja najdužeg tunela u Srbiji!

- Ovo je najduži tunel u Srbiji. preći će Munjino brdo i Laz. Ovo je velika stvar za Zapadnu Srbiju, zato što će da poveže Loznicu i Šabac, ali i Šid i ceo taj zapadni deo Srema najboljim mogućim putevima i sa Novim Sadom, i da ljudima bude najbliže kad idu iz Novog Sada i za Sloveniju, Italiju i bilo koju drugu zemlju - rekao je predsednik Vučić i dodao: 

- Imaćemo mi još mnogo stvari da pokažemo narodu do kraja godine. Sve najbolje vam želim i srećan rad svima. 

Kako je izgledalo probijanje tunela Iriški venac, koji se gradi u okviru Fruškogorskog koridora, koji postaje i zvanično najduži tunel u Srbiji, pročitajte u našoj vesti OVDE

Fruškogorski koridor: Vučić u tunelu Iriški venac Foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaPROBIJEN NAJDUŽI TUNEL U SRBIJI! Predsednik Vučić na Iriškom Vencu - "Ovo je na ponos svakog čoveka u Srbiji" (VIDEO)
Aleksandar Vučić Iriški venac Fruškorski koridor
Politika"OVAKVA VREMENA NAPRETKA I IZGRADNJE SRBIJE, DUGO SE NEĆE PONOVITI" Vučić u tunelu Iriški venac: Ovo će biti najduži i najveći tunel, čudesno lep! (FOTO, VIDEO)
avvv++++.jpg
PolitikaCEO FRUŠKOGORSKI KORIDOR ZAVRŠAVA SE U JUNU 2026. Vučić: Otvorićemo 167 km auto-puteva i brzih saobraćajnica ove godine
av1.jpg