"JOŠ MNOGO TOGA ĆEMO POKAZATI GRAĐANIMA DO KRAJE GODINE" Moćna poruka predsednika Vučića nakon probijanja najdužeg tunela u Srbiji: "Gradi se, radi i napreduje"
"Srbija gradi, Srbija radi, Srbija ide napred", podsetio je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nakon probijanja najdužeg tunela u Srbiji!
- Ovo je najduži tunel u Srbiji. preći će Munjino brdo i Laz. Ovo je velika stvar za Zapadnu Srbiju, zato što će da poveže Loznicu i Šabac, ali i Šid i ceo taj zapadni deo Srema najboljim mogućim putevima i sa Novim Sadom, i da ljudima bude najbliže kad idu iz Novog Sada i za Sloveniju, Italiju i bilo koju drugu zemlju - rekao je predsednik Vučić i dodao:
- Imaćemo mi još mnogo stvari da pokažemo narodu do kraja godine. Sve najbolje vam želim i srećan rad svima.
Kurir.rs