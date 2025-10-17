Slušaj vest

- Dragi prijatelji pozdravljam vas sa Crvenog trga u Moskvi gde boravimo u radnoj poseti tokom koje sam imala više značajnih susreta i sastanaka, među kojima posebno ističem sastanak sa ruskim ministrom za rad i socijalnu politiku. Razgovarali smo o daljim perspektivama razvoja naših odnosa, a uskoro ću učestvovati i na svečanoj proslavi povodom 20 godina od osnivanja ruskog medija "Rosija sevodnja", odnosno "Raša tudej" - rekla je ministarka.

Proslavi će prisustvovati brojne delegacije iz preko 30 zemalja, među kojima posebno ističe Petra Sijarta iz Mađarske, a samoj ceremoniji prisustvovaće i ruski predsednik Vladimir Vladimirovič Putin.

- Tokom izlaganja za ruske medije i susreta sa njihovim zvaničnicima ponovila sam principijelan stav Vlade Republike Srbije i našeg državnog rukovodstva, da će Srbija u složenoj geopolitičkog situaciji rukovođena najvišim državnim i nacionalnim interesima, ostati dosledna svojoj spoljnoj politici i očuvanju tradicionalnih savezništava i prijateljstva koje imamo sa Ruskom Federacijom - naglasila je Milica Đurđević Stamenkovski.

Istakla je da se Srbija nije pridružila sankcijama Ruskoj Federaciji i da čuva svoju vojnu neutralnost uprkos činjenici da je okružena članicama NATO.