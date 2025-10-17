Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima Srbije u Nacionalnom dnevniku.

Predsednik govori o izazovima pred kojima se nalazi Srbija, šta građani mogu da očekuju od svoje države, i o blokaderskom sistemu laži.

- Važno je da nastavimo da radimo. Ponosan sam na to što gradimo. Bile su nam 3 godine za stabilizaciju, finansijski oporavak.

Vučić je rekao da ono što će raditi nakon svih mera koje su preuzete kreće nešto novo. Najavio je da će razgovarati s farmaceutima oko sniženja cena lekova.

- Pokušaćemo da razgovaramo sa farmaceutima o sniženju, smanjenju lekova. Ako to ne žele, uvozićemo više generičkih lekova. Dakle iste supstance, isti sastojci samo drugačija firma.

Razgovori o razvijanju vakcine protiv raka

Predsednik je otkrio da je imao razgovor Aleksandrom Kecmangom, šefa Gamaleja instituta u Moskvi i da oni razvijaju vakcine protiv raka.

- Objasnili su mi određene stvari. Mi imamo veliki procenat obolelih od raka. Ova vakcina se razlikuje jer pomaže bolesnim ljudima. Nije preventivna. To bi moglo da bude do 85% uspešno.

- Računajte, kada Rusi budu dozvolili sve, odmah ćemo da se uključimo zajedno sa njima da radimo da budemo spremni. Ne možemo mi da proizvodimo to još, ali ćemo da uradimo tu stvar da pripremimo kompletnu infrastrukturu. Da budemo spremni za 2 do 3 meseca da možemo da prihvatimo to. Kad počnete da merite nivo radioaktivnosti pokazaće vam 0. Ali ta mala koja je korišćena 99. godine izaziva maligna oboljenja. Ja to sad objašnjavam laički što sam čuo. Ali, ono što znam sa sigurnošću imamo veći broj ljudi sa malignim bolestima nego što ih imaju drugi ljudi u drugim zemljama. I to na terenima gde je bilo manje bombardovanja, manji broj akcija, a tek većih. Mi moramo da lečimo ljude.

- Nama ostaje da sve uradimo, onda ćemo da se osposobimo da uradimo to - rekao je Vučić.

Cena preparata je 100.000 evra. izdvojićemo novac ako se pokaže delotvorno, otkrio je.

- Za mene je zdravlje ljudi u Srbiji najvažnija tema, kao i napredak Srbije.

O primanju Đilasove i Kurtijeve partije u Partiju evropskih socijaldemokrata, Vučić je rekao: Čestitam Ficu što više nije u lošem društvu.