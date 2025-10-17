- Stvar koju ćemo da radimo u narednom periodu pored svih mera koje smo preduzimali da bismo olakšali život građanima, idemo na nešto još novo - da pokušamo da razgovaramo sa farmaceutima oko sniženja cena lekova. Ako to ne žele, uvozićemo više generičkih lekova. Dakle iste supstance, isti sastojci samo drugačija firma - rekao je on gostujući u Nacionalnom dnevniku.