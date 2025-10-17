Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, tokom gostovanja u Nacionalnom dnevniku, da će se u ponedeljak sastati u Budimpešti sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, sa kojim će razgovarati o svim važnim temama od, kako je rekao, energetike do svakovrsne saradnje Srbije i Mađarske.

Vučić je na TV Pink, odgovarajući na pitanje u vezi energetike u kontekstu najavljene hladne zime, rekao da Srbiji pomaže mađarski MOL.

. Mi sa Mađarskom imamo bratske i prijateljske odnose. Ja ću u ponedeljak razgovarati sa Orbanom na sve važne teme, dakle od energetike do svakovrstne saradnje između Srbije i Mađarske. Imamo zaista izvanredne odnose i želimo da te odnose i dalje popravljamo - naveo je Vučić i dodao:

- Što se tiče nafte i gasa i svega drugog, radimo sve što je u našoj moći. Ljudi neka ne brinu. Što se tiče plaćanja na pumpama, sa kešom nema problema. Tržište će biti dovoljno snabdeveno. Da se vraćamo u prošlost nećemo, mi idemo u budućnost.

Foto: EPA/ Anatoly Maltsev

O samitu Trampa i Putina

Istakao je da je mnogo srećan što je Orban dobio mogućnost da organizuje verovatno najznačajniji samit u istoriji 21. veka — između predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina.

- Videli ste da su ruski šefovi za investiciju predlagali od puta ispod Beringovog moreuza do gasne konekcije, dakle energetsko povezivanje, infrastrukturno povezivanje do trgovine, koje je pomenuo Ušakov. Mislim da je na njihovom stolu mnogo više od priče o Ukrajini i da u skladu sa tim Vladimir Putin objasni zašto je važno da se postigne neka vrsta sporazuma, čemu se ja nadam - naveo je Vučić.



