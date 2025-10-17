Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se tokom gostovanja u Nacionalnom dnevniku na tešku saobraćajnu nesreću u Sremskoj Mitrovici u kojoj je dvoje ljudi poginulo na licu mesta, treća podlegla povredama, dok je više od 80 povređeno.

- Teška vest, sve vreme sam u kontaktu sa našim ljudima i na vezi sa lekarima i Nedimovićem. To je radnički autobus, vraćao je ljude sa posla. Za sada je dvoje mrtvih, dosta je njih povređeno. Nadam se da će se ostali iz povreda izvući. Neverovatna nesreća, ne razumem zašto se malo brže išlo na tom mestu? Velika tragedija. - rekao je Vučić.

Neposredno nakon obraćanja predsednika, prema najnovijim informacijama, još jedno od povređenih lica podleglo je povredama zadobijenim u nesreći, a više o tome pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaTREĆA ŽRTVA NESREĆE KOD SREMSKE MITROVICE: Još jedan putnik autobusa podlegao povredama
WhatsApp Image 2025-10-17 at 7.30.06 PM.jpeg
HronikaPOVREĐENIMA HITNO POTREBNA NAŠA POMOĆ! Vanredna akcija davanja krvi u Sremskoj Mitrovici: Dve osobe poginule u prevrtanju autobusa, vozač PRIVEDEN! FOTO, VIDEO
saobraćajna nesreća Sremska Mitrovica autobus++.jpg
HronikaBIO JE DUBOKO U JARKU, VOZILO SE NIJE VIDELO! Doktor Hitne pomoći o povređenima nakon prevrtanja autobusa kod Sremske Mitrovice: Sat vremena je trajala akcija!
Dr Milan Mandić saobraćajna nesreća Sremska Mitrovica autobus
HronikaPRIVEDEN VOZAČ (70) AUTOBUSA: Sleteo s puta kod Sremske Mitrovice, poginule dve osobe, 83 povređene
saobraćajna nesreća Sremska Mitrovica autobus++.jpg