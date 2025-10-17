Slušaj vest

Ona je u Boljšoj teatru srela čuvenog glumca i državljanina Srbije Stivena Sigala.

- Rekla sam mu: "Hello, we met at the military parade. I’m from Serbia." ("Zdravo, upoznali smo se na vojnoj paradi. Ja sam iz Srbije").

Odgovorio je: "I am also from Serbia." ("Ja sam takođe iz Srbije").

Planira da kupi kuću na Kosmaju - piše na zvaničnom nalogu ministarke Milice Đurđević Stamenkovski.

