Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski učestvuje na proslavi 20 godina od osnivanja medijske kuće "Raša tudej" u Moskvi.
Proslava u Moskvi
MINISTARKA STAMENKOVSKI U BOLJŠOJ TEATRU SRELA STIVENA SIGALA: Obratila mu se na engleskom, a on dao FANTASTIČAN ODGOVOR - Planira da kupi kuću na Kosmaju
Ona je u Boljšoj teatru srela čuvenog glumca i državljanina Srbije Stivena Sigala.
- Rekla sam mu: "Hello, we met at the military parade. I’m from Serbia." ("Zdravo, upoznali smo se na vojnoj paradi. Ja sam iz Srbije").
Odgovorio je: "I am also from Serbia." ("Ja sam takođe iz Srbije").
Planira da kupi kuću na Kosmaju - piše na zvaničnom nalogu ministarke Milice Đurđević Stamenkovski.
