BEZOČNO SLAGALI, PA SE KRIJU IZA CRNIH KESA: Neistinom o pretučenoj studentkinji hteli da izazovu krvoproliće, sada filozofiraju - "GLUPOST ODJEKUJE MNOGO"
Posle laži o zvučnom topu, smrti deteta na protestu u Valjevu, bojnom otrovu puštenom u Novom Sadu, čini se da je sve više ljudi prozrelo dezinformacije i neistine koje plasiraju blokaderi.
Laž o prebijanju studentkinje je prvo u javnost objavljena na nalogu navodnih studenata Poljoprivrednog fakulteta.
Već nekoliko dana oni ćute, nakon što je ogoljena neistina koju su plasirali potpomognuti medijima poput Nove S i N1.
Ipak, juče su se oglasili na svom nalogu i objavili sledeći status, koji bi se mogao okarakterisati kao "ChatGPT filozofiranje".
- U ovim trenucima naša tišina odjekuje glasnije od reči!
Okačili su i fotografije malog broja ljudi koji stoji nasred ulice sa kesama na glavama (!!!), valjda kako bi pružili podršku studentkinji i izmišljotini da joj je policija stavljala kesu na glavu.
Mnogi korisnici društvenih mreža su, ogorčeni lažima, počeli sve oštrije da im odgovaraju: "Jedino vaša glupost odjekuje mnogo", "Ispumpali ste", kao i da se podsmevaju malom broju ljudi na ovom morbidnom performansu.
Podsećamo, opozicioni poslanik Borko Stefanović iz skupštinske klupe je rekao da su pripadnici policije oteli i u prostorijama policije brutalno pretukli studentkinju A. P. sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu.
Međutim, ministar policije Ivica Dačić je rekao da je sama studentkinja na svom Instagramu demantovala da su je policijski službenici zlostavljali i poručila da nije bila u prostorijama policije.
Ministar Dačić je dodao da je ova laž namenski pripremana pred dolazak visokih zvanicnika EU kako bi se Srbija predstavila kao zemlja sa policijskom torturom.
Antić: Samo nečijom smrću mogu da dođu na vlast
O morbidnom priželjkivanju da neko pogine govorio je juče i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Čedomir Antić, koji je rekao da samo nečijom smrću blokaderi mogu da dođu na vlast.
- Oni žele da neko pogine jel samo tako mogu da dođu na vlast. Dakle, da li je bilo protesta kada je "Kontrast" goreo u Novom Sadu? To je bila jedna korumpirana, autokratska vlast, čiji je predsednik Vlade prvi posle Broza postavio svoju tablu na most, gde piše da je za njegovog mandata podignut most, i niko nije skočio. Zašto? Zato što su svezubi, misle da vrede više od običnog naroda? Nema granta kada obarate demokrate? Ja to sa tugom kažem, ja sam bio član DS, kada je bila u opoziciji - rekao je Antić.