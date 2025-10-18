Slušaj vest

Posle laži o zvučnom topu, smrti deteta na protestu u Valjevu, bojnom otrovu puštenom u Novom Sadu, čini se da je sve više ljudi prozrelo dezinformacije i neistine koje plasiraju blokaderi.

Laž o prebijanju studentkinje je prvo u javnost objavljena na nalogu navodnih studenata Poljoprivrednog fakulteta.

Već nekoliko dana oni ćute, nakon što je ogoljena neistina koju su plasirali potpomognuti medijima poput Nove S i N1.

Ipak, juče su se oglasili na svom nalogu i objavili sledeći status, koji bi se mogao okarakterisati kao "ChatGPT filozofiranje".

- U ovim trenucima naša tišina odjekuje glasnije od reči!

Foto: Printscreen/X

Okačili su i fotografije malog broja ljudi koji stoji nasred ulice sa kesama na glavama (!!!), valjda kako bi pružili podršku studentkinji i izmišljotini da joj je policija stavljala kesu na glavu.

Mnogi korisnici društvenih mreža su, ogorčeni lažima, počeli sve oštrije da im odgovaraju: "Jedino vaša glupost odjekuje mnogo", "Ispumpali ste", kao i da se podsmevaju malom broju ljudi na ovom morbidnom performansu.

Podsećamo, opozicioni poslanik Borko Stefanović iz skupštinske klupe je rekao da su pripadnici policije oteli i u prostorijama policije brutalno pretukli studentkinju A. P. sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu.

Međutim, ministar policije Ivica Dačić je rekao da je sama studentkinja na svom Instagramu demantovala da su je policijski službenici zlostavljali i poručila da nije bila u prostorijama policije.

Ivica Dačić Foto: Kurir

Ministar Dačić je dodao da je ova laž namenski pripremana pred dolazak visokih zvanicnika EU kako bi se Srbija predstavila kao zemlja sa policijskom torturom.

Antić: Samo nečijom smrću mogu da dođu na vlast

O morbidnom priželjkivanju da neko pogine govorio je juče i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Čedomir Antić, koji je rekao da samo nečijom smrću blokaderi mogu da dođu na vlast.

Čedomir Antić Foto: Kurir Televizija