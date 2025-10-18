Slušaj vest

Srbija već više od decenije balansira između Istoka i Zapada. Politička i vojna neutralnost često se ističu kao ključ našeg opstanka, ali pitanje je koliko nas neutralnost zaista košta, i da li je uopšte održiva u svetu koji više ne trpi suverenost kao princip?

Dok velike sile povlače crvene linije, male države poput Srbije plaćaju cenu svake odluke ili neodluke.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Dragoljub Kojčić, politički filozof, kao i Dragoslav Bokan, reditelj.

Dragoljub Kojčić Foto: Kurir Televizija

Kojčić: Srbi su građani sveta

Kojčić kaže da je neutralnost pre svega način država da ostanu svoji:

- Neutralnost znači biti svoj, kao i suverenizam. Kada je u pitanju Srbija i naš koncept neutralnosti, tumačimo ga na dva načina. Jedan je da smo podjednako odmaknuti, a drugi da smo podjednako bliski i jednima, i drugima. Zahvaljujući aktivnoj politici, pre svega predsedniku Vučiću, mi se opredeljujemo da budemo dobri i sa jednim, i sa drugima - kaže Kojčić.

On podseća da je veza sa Rusijom kako verska i tradicionalna, tako i kulturološka i vrednosna:

- Ja sam odrastao na Dostojevskom, voleo sam i Tom Sojera i Hakelberi Fina. To je jedna vrsta spoja. Činjenica je da su SAD bile inspiracija popularne kulture, ali i političke slobode. Mi smo građani sveta. Bliska nam je i romanska kultura - kaže Kojčić.

Kojčić se osvrnuo i na to da je jedan od transparenata blokadera koji je bio aktuelan bio i da "Srbija treba da stane", pa je objasnio:

- Zaista su delimično uspeli u tome da Srbija stane, sada hoće veće plate a pre su nosili transparente sa Srbija treba da stane. Zgadili su nam život, više ne izlazimo sa onom elementarnom srećom da izađem na ulicu, da odem sa nekim na kafu. Stvorili su tragično osećanje života - kaže Kojčić.

Dragoslav Bokan Foto: Kurir Televizija

Bokan: Rusi su popuštali i gde nije trebalo

Bokan navodi da nije pitanje da li Srbija može i hoće da bude neutralna, već je pitanje kako Srbija treba da se postavi, pa podseća i da je Srbija već niz godina na evropskom putu:

- Mi ne želimo da se okrenemo protiv Rusije i to ne vole oni koji žele da nas svrstaju u te redove. Mi nemamo puno izbora. Držimo se svojih pravila kako ne bi bili u grupi država poput Hrvatske i Albanije koja će pucati na Rusiju. Neutralnost znači da ne želimo da učestvujemo u napadu na Rusiju - kaže Bokan.

Bokan dodaje da postoje pritisci na Srbiju sa jedne strane.

Kojčić dodaje i da se države koje žele da održe svoju suverenost diskretno okupljaju, pa je za primer naveo odnos Srbije i Mađarske, koje istorijski nemaju najbolje odnose, ali su onda doživeli pozitivni preokret odnosa.

- Postoji dominacija onih koji apsolutizuju svoju moć. Pohod na istok je konstruisana priča o ruskoj pretnji prema evropskoj bezbednosti. Kome su Rusi pretili? Rusi su bili prilično tolerantni i spremi na kompromise pa su popuštali i gde nije trebalo popustiti. Međutim, sada zapad generiše strah kod Rusije jer je to nešto što ih integriše - kaže Bokan.

"SRBI SU GRAĐANI SVETA" Da li Srbiju košta balansiranje između istoka i zapada? Kojčić: Neutralnost znači biti svoj i biti suveren - Podjednako su nam bliski Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs