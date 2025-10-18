Slušaj vest

Blokaderi s Fakulteta organizacionih nauka (FON) nastavili su rat na mrežama protiv trenutno najglasnijih opozicionih blokadera koji ne podržavaju njihovu "studentsku listu" - Novog DSS Miloša Jovanovića. Nakon što je su blokaderi sa ETF-a naveli da Novi DSS preko svoje omladine pokušava da opstruiše rad "studentskog pokreta", sa FON-a je stigla podrška ETF-ovcima.

"Studentski pokret čisti sve pred sobom, a ovo su samo poslednji trzaji mnogih stranaka", napisali su na nalogu na Iksu, a zatim su čak simbolično citirali Njegoša:

„Ko se topi, hvata se za pjenu, nad glavom se nadodaju ruke“, poručili su na kraju objave.

blokada fon.jpg
Objava na Iksu studenata blokadera FON-a Foto: Printscreen X

 Prethodno su blokaderi sa Elektrotehinčkog fakulteta u Beogradu poručili Milošu Jovanoviću da pokuša da izađe na izbore bez njih pa "vidi koliko je visok i sniženi cenzus".

