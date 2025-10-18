Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram profilu "avucic" snimak iz jučerašnjeg obraćanja u Nacionalnom dnevniku.

Predsednik je, između ostalog, govorio i o predstojećim razgovorima sa farmaceutima o sniženju cena lekova.

- Stvar koju ćemo da radimo u narednom periodu posle ograničenja marži, zakona o legalizaciji, snižavanju kamatnih stopa u bankama, svim merama koje smo preduzimali da bismo omogućili bolji život građanima Srbije, idemo na nešto novo, na nešto još drugačije i bolje.

- To je da pokušamo da razgovaramo sa farmaceutima o sniženju cena lekova, pa ako to ne žele onda ćemo uvoziti više takozvanih generičkih lekova, iste supstance, isti sastojci, samo drugačija firma. Pa, da vidimo da li će onda želeti da čuju ili ne vapaj ljudi koji su bolesni, koji žele da lekove imaju po nižim cenama. Mislim da je to velika vest za ljude - poručio je predsednik.

Predsednik je u opisu objave poručio da je zdravlje ljudi najvažnije.

Kurir.rs

