Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen završila je višednevnu turneju po Zapadnom Balkanu, tokom koje je posetila zemlje regiona. Njena poruka bila je jasna, vrata Evropske unije su otvorena, ali samo za one koji reforme pretvaraju u konkretna dela.

Tokom poseta prestonicama regiona, Fon der Lajenova je istovremeno donela ohrabrujuće vesti o novim finansijskim paketima i podsetila lidere da EU očekuje ozbiljnost u sprovođenju vladavine prava, borbi protiv korupcije i institucionalnim reformama. U fokusu njene diplomatske turneje bio je Plan rasta za Zapadni Balkan, instrument Evropske komisije koji treba da omogući da zemlje kandidati osete deo benefita članstva, pre nego što formalno uđu u Uniju.

Srbija uskladila 61% politike sa EU, sad je red na ostale korake

Za građane Srbije poruke Ursule fon der Lajen nose i konkretne, svakodnevne implikacije. Ukidanje administrativnih prepreka, poboljšanje standarda izbora i veća sloboda medija znače da će reforme koje Brisel zahteva direktno uticati na kvalitet života i poverenje u institucije. Ako Srbija pokaže odlučnost u sprovođenju ovih promena, put ka članstvu u EU može postati opipljiviji: transparentniji izbori, jače nezavisno pravosuđe i bolja zaštita slobode izražavanja otvoriće vrata kako investicijama, tako i mladima da ostanu i razvijaju se u zemlji.

Nakon sastanka sa predsednikom Srbije u Beogradu, podsetila je da je naša zemlja pre skoro dve decenije izabrala put ka EU i da Brisel očekuje da sada zemlja duplo brže krene svojim putem ka Uniji. Ona je pohvalila napredak u vezi sa biračkim spiskovima i Savetom REM-a, ocenjujući da je zajednička saradnja dobar prvi korak. Takođe je istakla da je Srbija već uskladila 61 odsto spoljne politike sa EU i osnovala nadzorni odbor u okviru Plana rasta, što smatra "odličnim signalom", ali je sada "red na naredne korake".

Ipak, Fon der Lajenova je jasno stavila do znanja da su reforme u oblasti vladavine prava, elektronskih medija i izbornih zakona ključni preduslov za dalje približavanje EU. Po njenim rečima, potrebni su istrajnost i strpljenje, a primena reformi je presudna.

"Ovo je trenutak da se osnaže temelji žive i efikasne demokratije. EU je spremna da vas podrži i uloži svaki potreban napor. Ceo smisao pristupanja EU je da se sprovedu reforme koje 'povuku celo društvo sa sobom' i grade snažnu demokratiju," zaključila je Fon der Lajen.

U Tirani, predsednica Komisije je bila puna hvale.

"Albanija je na pravom putu ka Evropskoj uniji", poručila je ona i ocenila da je zemlja u poslednjih nekoliko godina sprovela impresivan niz reformi i pokazala da može da deluje u evropskom duhu, odlučno, brzo i uz jasan plan.

Fon der Lajen je istakla da je Albanija primer kako reformski napor može doneti konkretne koristi. Evropska komisija je odobrila prvu isplatu od 99,3 miliona evra, od čega će deo biti uplaćen direktno u državni budžet, a ostatak usmeren na infrastrukturne projekte putem Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Jedna od najupečatljivijih najava iz Tirane bila je i ukidanje troškova rominga između Albanije i EU od naredne godine – konkretna i simbolična mera koja približava građane Uniji na svakodnevnom nivou.

Ipak, Fon der Lajen je podsetila da posao nije završen: Albanija mora da nastavi s reformama u pravosuđu i vladavini prava, jer "napredak koji je postignut treba da postane trajno stanje, a ne politički trenutak".

Foto: Marko Karović

Crna Gora najbliža članstvu uz reforme institucija

U Crnoj Gori, evropska poruka bila je optimistična, ali i oprezna. Fon der Lajen je ocenila da je Crna Gora najbliža članstvu u EU i da bi, ako nastavi ovim tempom, mogla postati 28. članica Unije već do 2028. godine. Reforme ne mogu ostati na papiru, moraju biti vidljive u institucijama. Pohvalila je dosadašnje rezultate, napredak u pregovorima i zatvaranje više poglavlja, uz poruku da "Evropa vidi volju Crne Gore da ponovo bude predvodnik regiona u reformama."

Evropska komisija je odobrila drugu tranšu pomoći od 8,1 milion evra, a najavila i nove infrastrukturne projekte koji bi mogli privući dodatne investicije. Međutim, predsednica Komisije je jasno stavila do znanja da vladavina prava i borba protiv korupcije ostaju najvažniji test za Podgoricu.

Severna Makedonija ima evropsku podršku, uz nekoliko uslova

U Skoplju je ton bio nešto stroži, iako prijateljski. Fon der Lajen je ponovila da je Evropska unija u potpunosti uz Severnu Makedoniju, ali i da ustavne promene ostaju ključni korak koji zemlja mora sama da napravi.

"Lopta je na vašoj strani," rekla je predsednica Komisije, misleći na obavezu da se u Ustav uključi bugarska manjina, uslov koji je deo tzv. "francuskog predloga" i korak koji otvara put ka daljem napretku u pregovorima sa EU.

Fon der Lajen je naglasila da će Severna Makedonija, čim završi ustavne promene, moći da otvori nova poglavlja i da već sada koristi konkretne benefite integracija, poput uključivanja u SEPA sistem plaćanja i novih fondova za digitalne i obrazovne projekte. Za sprovedene reforme, Skoplje je dobilo drugu tranšu pomoći od 16 miliona evra, ali predsednica Komisije nije propustila da upozori na sporost u reformama pravosuđa i borbi protiv korupcije. "Evropski put zahteva političku hrabrost i poverenje u institucije," poručila je Fon der Lajen.

Foto: Marko Karović

Evropska poruka regionu - manje izgovora, više rezultata

Turneja Ursule fon der Lajen po Zapadnom Balkanu bila je više od simbolične. Bila je to jasna poruka da Evropska unija želi da ovaj region vidi kao deo svog političkog i ekonomskog prostora, ali da to zavisi od lidera koji su spremni da reforme sprovedu do kraja.

Evropska unija sada koristi novu strategiju, kombinaciju konkretnih koristi i čvrstih uslova. Finansijska podrška, smanjenje roaming troškova, integracija u evropske digitalne i finansijske tokove, sve su to načini da građani regiona osete prednosti članstva već sada.