Slušaj vest

Čedomir Antić, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gostujući u jutarnjem progframu na K1 otkrio je ko se krije iza onoga što na N1 nazivaju "naša mladost, budućnost i nobelovci".

Kako je istakao, u Rektoratu je pričinjena materijalna šteta tokom svih ovih meseci blokade iste te institucije.

- Ne želim da učestvuhjem protiv kampanje protiv bilo koga, ali hajde da vidimo koje su materijalne štete. Koliko je vina bilo u Rektoratu pre, a koliko ima sada - rekao je Antić i dodao:

- Je l bilo pola tone, je l ima sad litar? Ne znam. Ja ne pijem vino.

Još jedan dokaz da unutar blokaderskog tabora nema ni dogovora, ni jasne ideologije, ni vizije. Ispijajući vino u Rektoratu, blokaderi su pretvarali borbu za principe u performans čije značenje očigledno ni sami ne razumeju.

Ne propustitePolitikaBUKTI RAT IZMEĐU BLOKADERA I NOVOG DSS: Studenti poručili Jovanoviću: Izađite na izbore bez nas, pa ćete videti koliko je visok i sniženi cenzus!
miloš jovanović.jpg
PolitikaBEZOČNO SLAGALI, PA SE KRIJU IZA CRNIH KESA: Neistinom o pretučenoj studentkinji hteli da izazovu krvoproliće, sada filozofiraju - "GLUPOST ODJEKUJE MNOGO"
blokaderi 1.jpg
PolitikaOČEKIVALI DA IM BRISEL POŠALJE ŠAMPANJAC, A DOBILI MINERALNU: Ursula fon der Lajen razočarala blokaderske sanjare, raspršila im nade hvalospevima Srbiji
IMG-20251015-WA0104.jpg
PolitikaLAŽ KAO KARCINOM DRUŠTVA! Neko mora da odgovara za obmane poput "pretučene studentkinje"! Kojčić: Sankcionisati i procesuirati odgovorne za unošenje panike
Anja Pušković