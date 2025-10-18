Slušaj vest

Čedomir Antić, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gostujući u jutarnjem progframu na K1 otkrio je ko se krije iza onoga što na N1 nazivaju "naša mladost, budućnost i nobelovci".

Kako je istakao, u Rektoratu je pričinjena materijalna šteta tokom svih ovih meseci blokade iste te institucije.

- Ne želim da učestvuhjem protiv kampanje protiv bilo koga, ali hajde da vidimo koje su materijalne štete. Koliko je vina bilo u Rektoratu pre, a koliko ima sada - rekao je Antić i dodao:

- Je l bilo pola tone, je l ima sad litar? Ne znam. Ja ne pijem vino.