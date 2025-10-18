Politika
"SRPSKO-RUSKI ODNOSI IMAJU DUBOKE I BRATSKE KORENE" Ministarska Milica Đurđević Stamenkovski iz Moskve: Srbija je država na liniji dodira svetova! (FOTO)
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, oglasila se iz Moskve i poručila da srpsko–ruski odnosi imaju duboke i bratske korene.
- Od carske podrške Karađorđu do savremenih dana, naša veza nije nastala na deklaracijama, već na zajedničkoj istoriji, poštovanju i iskrenom savezništvu, istakla je Stamenkovski i dodala:
- Srbija je država na liniji dodira svetova. U vremenima izazova, čuvamo svoju nezavisnost i gradimo odnose zasnovane na poštovanju i istorijskom prijateljstvu.
