Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, oglasila se iz Moskve i poručila da srpsko–ruski odnosi imaju duboke i bratske korene.

- Od carske podrške Karađorđu do savremenih dana, naša veza nije nastala na deklaracijama, već na zajedničkoj istoriji, poštovanju i iskrenom savezništvu, istakla je Stamenkovski i dodala:

- Srbija je država na liniji dodira svetova. U vremenima izazova, čuvamo svoju nezavisnost i gradimo odnose zasnovane na poštovanju i istorijskom prijateljstvu.

