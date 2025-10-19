Slušaj vest

U Tirani je na poziv albanskog predsednika Edija Rame pre dva dana održan nacionalistički "svealbanski" protest podrške za oslobođenje vođa terorističke OVK Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Jakupa Krasnićija i Redžepa Seljimija, koji se trenutno nalaze u Hagu, gde ih krajem ove ili početkom sledeće godine čeka izricanje presude za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

Nakon protesta u Albaniji stiglo je i još jedno "upozorenje", i to iz Severne Makedonije, da, ukoliko se vođe ove terorističke organizacije proglase krivima, niko neće moći da zaustavi ustanak Albanaca, ali je u celoj priči neočekivano primetno odsustvo upravo Albanaca s KiM - odnosno upadljivo odsustvo Aljbina Kurtija!

Nije ovo 1999.

Politikolog Ognjen Gogić otkriva za Kurir da se ovde zapravo radi o unutrašnjoj borbi albanskih političara za liderstvo, ali i svojevrsnom pokušaju da Rama i Alji Ahmeti, lider Demokratske unije za integraciju (DUI), sklone Kurtija, s kojim su dugo u sukobu, s političke mape albanskog sveta!

- Mislim da su ohrabreni nekim signalima iz Amerike ili izjavama Ričarda Grenela i veruju da će ta presuda biti oslobađajuća, jer da misle da će presuda bivšim vođama OVK biti teška, oni ovo ne bi radili. Ta zapaljiva retorika je suštinski samo populistička i politička jer su svesni da Albanci danas niti imaju kapaciteta, niti iskrene volje za bilo kakav ustanak i da ovo nije 1999. godina, kada su Amerikanci podržali kosovske Albance nakon poraza 1998. Niko na Zapadu danas ne bi podržao tako nešto i oni su svesni toga. Smatram da je Rama pre svega uvideo da ova ideja ima potencijal da mobiliše veliki broj ljudi, prvenstveno s KiM, i da želi da u javnosti preuzme zasluge za to, ali je činjenica su Rama i Tači bili "ortaci" i da bi voleo ponovo da ga vidi na Kosovu. Ipak, Rama nikad ne bi žrtvovao evropsku perspektivu Albanije zbog Albanaca u Makedoniji ili na KiM. Radi se o običnom politikantstvu i populizmu - govori Gogić.

Unutrašnja borba

Prema njegovim rečima, takve velikoalbanske ideje Srbiju danas ničim ne mogu da ugroze, osim što bi oslobađajuća presuda nanela dodatnu bol porodicama žrtava OVK i predstavljala veliku nepravdu.

- To je zapravo njihova unutrašnja borba ko će biti lider, Kurtija nigde nema, a Ahmeti se čak javno zapitao gde je Kurti. On zna da Kurti nije mogao da dođe kod Rame u Albaniju i oni zapravo žele da sada otežaju Kurtiju opstanak na vlasti. Kurti je pokušavao da se meše u izbore i u Albaniji i u Severnoj Makedoniji, a uvek je bio i Tačijev politički protivnik. Sada je u veoma nezgodnoj poziciji jer ispada "loš Albanac", niti sme niti može da podrži Tačija i njegovo oslobađanje, ali ne sme ni da ćuti. Nisu Rama i Ahmeti hrabri, već se samo busaju u grudi da bi izveli Kurtija na čistac - objašnjava Gogić.

Ahmeti: Skup uskoro i u Skoplju

Lider Demokratske unije za integraciju (DUI) Alji Ahmeti, koji je u Tirani prisustvovao skupu podrške liderima bivše terorističke OVK kojima se sudi u Hagu, najavio je da će sličan skup uskoro biti održan i u Skoplju.

Ahmeti je rekao da udruženja veterana u Severnoj Makedoniji rade na tome i da će skup biti održan nakon lokalnih izbora u toj zemlji.