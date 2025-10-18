Politika
NADAM SE DA ĆE VAKCINA PROTIV RAKA KOJU RAZVIJAJU RUSI BITI DOSTUPNA I NAŠIM GRAĐANIMA Vučić: Toliko je značajno da bismo bili spremni veliki novac da izdvojimo
"Nadam se da će vakcina protiv raka koju razvijaju Rusi do kraja sledeće godine biti dostupna i našim građanima", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
- Ja sam imao juče razgovor sa Aleksandrom Gincburgom, on je šef Gamaleja instituta, čuvenog u Moskvi. Oni razvijaju vakcinu, ona se razlikuje od svih ostalih vakcina protiv raka, ali sve u svemu oni su ubeđeni da bi to moglo da bude od 80 do 85 posto uspešno.
- Cena tog preparata danas je 100 hiljada evra, ali toliko je značajno da bismo mi bili spremni veliki novac da izdvojimo, da lečimo hiljade i hiljade pacijenata, samo da se to pokaže kao dobro. Za mene je zdravlje ljudi u Srbiji najvažnija tema i mnogo sam srećan što tu vrstu nadanja mogu da podelim sa ljudima.
