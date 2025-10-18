Slušaj vest

"Nadam se da će vakcina protiv raka koju razvijaju Rusi do kraja sledeće godine biti dostupna i našim građanima", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Ja sam imao juče razgovor sa Aleksandrom Gincburgom, on je šef Gamaleja instituta, čuvenog u Moskvi. Oni razvijaju vakcinu, ona se razlikuje od svih ostalih vakcina protiv raka, ali sve u svemu oni su ubeđeni da bi to moglo da bude od 80 do 85 posto uspešno. 

- Cena tog preparata danas je 100 hiljada evra, ali toliko je značajno da bismo mi bili spremni veliki novac da izdvojimo, da lečimo hiljade i hiljade pacijenata, samo da se to pokaže kao dobro. Za mene je zdravlje ljudi u Srbiji najvažnija tema i mnogo sam srećan što tu vrstu nadanja mogu da podelim sa ljudima.

Ne propustitePolitikaBLOKADERI IZMIŠLJAJU PRETUČENE STUDENTKINJE, MRTVU DECU I ZVUČNE TOPOVE! Vučić o monstruoznim blokaderskim lažima: Njima je potpuno svejedno šta je istina
Anja Pušković pretučena studentkinja
Politika"IDEMO NA NEŠTO NOVO, NEŠTO JOŠ DRUGAČIJE I BOLJE" Vučić o sniženju cena lekova - poslao snažnu poruku građanima: Zdravlje naših ljudi je najvažnije! (VIDEO)
Aleksandar Vučić (6).png
PolitikaOČEKIVALI DA IM BRISEL POŠALJE ŠAMPANJAC, A DOBILI MINERALNU: Ursula fon der Lajen razočarala blokaderske sanjare, raspršila im nade hvalospevima Srbiji
IMG-20251015-WA0104.jpg
Politika"NE RAZUMEM ZAŠTO SE BRŽE IŠLO NA TOM MESTU" Vučić o stravičnoj nesreći u Sremskoj Mitrovici: Teška vest, sve vreme sam u kontaktu sa našim ljudima i lekarima
Aleksandar Vučić