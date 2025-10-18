Slušaj vest

Šačica blokadera i danas je uznemiravala građane Beograda i Novog Sada.

Osim što blokiraju velike saobraćajnice i time ograničavaju kretanje slobodnih građana, blokaderi pojavama i performansima dodatno zastrašuju narod.

Foto: Kurir

Sa jezivim maskama na glavama i stravičnim kostimima unose dodatni nemir među građane.

Foto: Kurir

Takođe, izvođenje određenih njihovih predstava neodoljivo podseća na sektaške performanse.

Sektašenje blokadera Izvor: Kurir

A paljenje baklji nosi posebnu simboliku - to je bilo karakteristično za ekstremne nacionalističke grupe, "banderovce".

Sektašenje blokadera 1 Izvor: Kurir

Na ulicama Beograda i Novog Sada, dakle, blokaderi se sve jače i glasnije udaljavaju od dijaloga i borbe za prava građana, a sve više idu u radikalizaciju svojih, ionako nezakonitih protesta.