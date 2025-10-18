BLOKADERI KAO SEKTAŠI NA ULICAMA BEOGRADA I NOVOG SADA! Pogledajte kako zastrašuju narod i šire paniku - nose jezive maske, pale bakle kao "banderovci" - UŽAS
Šačica blokadera i danas je uznemiravala građane Beograda i Novog Sada.
Osim što blokiraju velike saobraćajnice i time ograničavaju kretanje slobodnih građana, blokaderi pojavama i performansima dodatno zastrašuju narod.
Sa jezivim maskama na glavama i stravičnim kostimima unose dodatni nemir među građane.
Takođe, izvođenje određenih njihovih predstava neodoljivo podseća na sektaške performanse.
A paljenje baklji nosi posebnu simboliku - to je bilo karakteristično za ekstremne nacionalističke grupe, "banderovce".
Na ulicama Beograda i Novog Sada, dakle, blokaderi se sve jače i glasnije udaljavaju od dijaloga i borbe za prava građana, a sve više idu u radikalizaciju svojih, ionako nezakonitih protesta.
Očigledno je da im je cilj unošenje straha i panike među slobodne građane...