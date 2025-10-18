Slušaj vest

Šačica blokadera i danas je uznemiravala građane Beograda i Novog Sada.

Osim što blokiraju velike saobraćajnice i time ograničavaju kretanje slobodnih građana, blokaderi pojavama i performansima dodatno zastrašuju narod.

blokaderi
Foto: Kurir

Sa jezivim maskama na glavama i stravičnim kostimima unose dodatni nemir među građane.

blokaderi
Foto: Kurir

Takođe, izvođenje određenih njihovih predstava neodoljivo podseća na sektaške performanse.

Sektašenje blokadera Izvor: Kurir

A paljenje baklji nosi posebnu simboliku - to je bilo karakteristično za ekstremne nacionalističke grupe, "banderovce".

Sektašenje blokadera 1 Izvor: Kurir

Na ulicama Beograda i Novog Sada, dakle, blokaderi se sve jače i glasnije udaljavaju od dijaloga i borbe za prava građana, a sve više idu u radikalizaciju svojih, ionako nezakonitih protesta. 

Očigledno je da im je cilj unošenje straha i panike među slobodne građane...

Ne propustitePolitikaBLOKADERI IZMIŠLJAJU PRETUČENE STUDENTKINJE, MRTVU DECU I ZVUČNE TOPOVE! Vučić o monstruoznim blokaderskim lažima: Njima je potpuno svejedno šta je istina
Anja Pušković pretučena studentkinja
PolitikaBRUKA! "STUDENTI BLOKADERI POKRALI 500 LITARA VINA IZ REKTORATA" Profesor Antić otkrio: Samo pogledajte koliko ga je bilo ranije, a koliko sada! (VIDEO)
Screenshot 2025-10-18 160352.jpg
PolitikaBUKTI RAT IZMEĐU BLOKADERA I NOVOG DSS: Studenti poručili Jovanoviću: Izađite na izbore bez nas, pa ćete videti koliko je visok i sniženi cenzus!
miloš jovanović.jpg
PolitikaOČEKIVALI DA IM BRISEL POŠALJE ŠAMPANJAC, A DOBILI MINERALNU: Ursula fon der Lajen razočarala blokaderske sanjare, raspršila im nade hvalospevima Srbiji
IMG-20251015-WA0104.jpg