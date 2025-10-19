Slušaj vest

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut posetiće Leskovac, gde će biti održana i posebna sednica Vlade Republike Srbije u ponedeljak, 20. oktobra, u zgradi lokalne samouprave grada Leskovca, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Za 11 sati u ponedeljak predviđeno je svečano otvaranje vrtića ''Vesela družina'', dok je za 12 časova planirana posebna sednica Vlade Republike Srbije.

Za 13.15 časova su, kako se navodi u saopštenju Vlade, predviđene izjave za medije u Narodnom muzeju Leskovac.

