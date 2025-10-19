Slušaj vest

Oni pretresaju više lokacija u Zvečanu i Zubinom Potoku zbog sumnji u navodno počinjena teška krivična dela.

Policijski istražitelji iz Direkcije za istrage organizovanog kriminala i teških krivičnih dela sprovode Sudski nalog, na zahtev Specijalnog tužilaštva, za pretres devet lokacija, zbog sumnje da su počinjena krivična dela: ugrožavanje osoblja Ujedinjenih nacija ili osoba povezanih sa njima i teško ubistvo i napad na službeno osoblje tokom obavljanja službene dužnosti, navodi se u saopštenju tužilaštva.

Navodi se da operacija pomažu i "druge relevantne jedinice policije".

"Specijalno tužilaštvo zajedno sa policijom preduzima sve potrebne istražne radnje, u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku. Javnost će biti obaveštena o detaljima nakon završetka operacije", zaključuje se u saopštenju.