"Zanimljiva fascinacija blokadera vatrom..." komentar je Milenka Jovanova, šef poslaničke grupe SNS u Skupštini na sinoćnji performans studenata blokadera.

 "Možda to objašnjava i nameru da spale žive ljude u prostorijama SNS u Novom Sadu. Šta je sledeće? Da prinose žrtve ritualnim klanjem i piju krv?", zapitao se Jovanov u oštrom tvitu uz fotografije sa protesta.

 Ova fotografija još jedan je dokaz da su protesti daleko od racionalnog izraza nezadovoljstva. 

Šačica blokadera i juče je uznemiravala građane Beograda i Novog Sada, koji su, nakon njihovih blokada saobraćajnica, ulica, napada na policiju sada prešli na performasne sa jezivim maskama na glavama i stravičnim kostimima!

blokaderi
Blokaderi s kesama na glavama Foto: Kurir

Takođe, izvođenje određenih njihovih predstava neodoljivo podseća na sektaške performanse.

A paljenje baklji nosi posebnu simboliku - to je bilo karakteristično za ekstremne nacionalističke grupe, 'banderovce'.

Sektašenje blokadera 1 Izvor: Kurir

Blokaderi se sve jače i glasnije udaljavaju od dijaloga i borbe za prava građana, a sve više idu u radikalizaciju svojih, ionako nezakonitih protesta.

