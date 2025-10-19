Slušaj vest

- Narodna Skupština Republike Srpske može da odluči o svemu pa i o tome da su odluke koje je sama, ali uz ogromnu podršku Srba, donela pre samo nekoliko meseci pogrešne i štetne. Ne sporim legitimitet ni legalitet Narodnoj skupštini RS da menja svoje stavove i poglede ali moram da kažem da ukus jučerašnjeg poraza dugo neće moći da nestane i da očekujem da vlast u Republici Srpskoj Srbima pošteno prizna da je politika borbe za očuvanje Dejtonskog položaja RS doživela težak poraz - istakao je senator Republike Srpske Vulin.

On dodaje da ne misli da u Srpskoj trenutno ima bolje koalicije koja bi odgovornije i uspešnije zastupala interese Srba i Srpske ali jučerašnja skupština jeste poraz iza koga ostaje zebnja i pitanje šta je sledeće.