Vulin o odluci Narodne skupštine Republike Srpske: Ukus poraza dugo neće moći da nestane
- Narodna Skupština Republike Srpske može da odluči o svemu pa i o tome da su odluke koje je sama, ali uz ogromnu podršku Srba, donela pre samo nekoliko meseci pogrešne i štetne. Ne sporim legitimitet ni legalitet Narodnoj skupštini RS da menja svoje stavove i poglede ali moram da kažem da ukus jučerašnjeg poraza dugo neće moći da nestane i da očekujem da vlast u Republici Srpskoj Srbima pošteno prizna da je politika borbe za očuvanje Dejtonskog položaja RS doživela težak poraz - istakao je senator Republike Srpske Vulin.
On dodaje da ne misli da u Srpskoj trenutno ima bolje koalicije koja bi odgovornije i uspešnije zastupala interese Srba i Srpske ali jučerašnja skupština jeste poraz iza koga ostaje zebnja i pitanje šta je sledeće.
- Ukidanjanje ličnih sankcija funkcionerima Republike Srpske nije dovoljan dobitak za odricanje od pozicije dosledne odbrane RS. Najave koje se daju na krilima jučešnjeg srpskog poraza da će se BiH urediti po kantonalnom modelu po svojoj celoj teritoriji plaše i uznemiravaju. Upravo zato ne sme biti odustajanja od referenduma a ako referendum ne moźe biti održan u predviđenom roku on mora biti održan u prvom mogućem terminu, i to mora biti rečeno javno, bez traženja izgovora za nesprovođenje. Ovo je težak dan ali nije najteži u našoj istoriji, konačno smo poraženi samo ako tako odlučimo - izjavio je on.