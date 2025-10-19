kod njih je sve laž i prevara

kod njih je sve laž i prevara

Slušaj vest

Ko kaže da je pešačenje naporno? Uopšte nije ako se voziš u automobilu, a tvituješ da pešačiš! Baš kao "Nobelovci" iz Novog Pazara, koji su nam upravo pokazali kako se to radi. Njihova moderna verzija marša nije na dve noge već na četiri točka.

Na mrežama kruži snimak: troje studenata blokadera, među kojima je i Emina Spahić kojoj je omiljena tema Srebrenica, koji bi navodno trebalo da budu usred "epskog pohoda", komotno zavaljeni na zadnjem sedištu nečijeg auta! Vozač ih pita da li su se naspavali, da li im je bilo toplo... Pa naravno da im je toplo, kad klima u kolima radila na trojku!

Po svemu sudeći, ovaj trio iz Novog Pazara je prespavao kod lokalnog domaćina, pa jutro dočekao ne na asfaltu, već uz kafu i doručak. Pa onda hop na noge lagane, čuj mene - na udobno sedište, pa dalje ka Novom Sadu peške - čuj mene, na četiri točka.

A mi naivni mislili da se studenti blokaderi sada probijaju kroz zubato sunce, da se nogama punih žuljeva bore za isitnu... Kad ono, bore se za bolji prevoz!