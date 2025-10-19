Slušaj vest

Ko kaže da je pešačenje naporno? Uopšte nije ako se voziš u automobilu, a tvituješ da pešačiš! Baš kao "Nobelovci" iz Novog Pazara, koji su nam upravo pokazali kako se to radi. Njihova moderna verzija marša nije na dve noge već na četiri točka.

Na mrežama kruži snimak: troje studenata blokadera, među kojima je i Emina Spahić kojoj je omiljena tema Srebrenica, koji bi navodno trebalo da budu usred "epskog pohoda", komotno zavaljeni na zadnjem sedištu nečijeg auta! Vozač ih pita da li su se naspavali, da li im je bilo toplo... Pa naravno da im je toplo, kad klima u kolima radila na trojku!

Po svemu sudeći, ovaj trio iz Novog Pazara je prespavao kod lokalnog domaćina, pa jutro dočekao ne na asfaltu, već uz kafu i doručak. Pa onda hop na noge lagane, čuj mene - na udobno sedište, pa dalje ka Novom Sadu peške - čuj mene, na četiri točka.

A mi naivni mislili da se studenti blokaderi sada probijaju kroz zubato sunce, da se nogama punih žuljeva bore za isitnu... Kad ono, bore se za bolji prevoz!

Evo kako su blokaderi "pešačili" u kolima:

Ne propustitePolitikaSTUDENTKINJA ZA KOJU BLOKADERI TVRDE DA JE PRETUČENA NIJE TRENUTNO U SRBIJI! DAČIĆ: Sada je predmet istrage ko je iskoristio, ko je zloupotrebio, u čiju korist
Ivica Dačić (1).png
Politika"BLOKADERI HOĆE DA SPALJUJU ŽIVE LJUDE, ŠTA JE SLEDEĆE - RITUALNO KLANJE?!" Milenko Jovanov: Zanimljiva fascinacija blokadera vatrom...
Milenko Jovanov
PolitikaBLOKADERI KAO SEKTAŠI NA ULICAMA BEOGRADA I NOVOG SADA! Pogledajte kako zastrašuju narod i šire paniku - nose jezive maske, pale baklje kao "banderovci" - UŽAS
blokaderi
PolitikaBLOKADERI IZMIŠLJAJU PRETUČENE STUDENTKINJE, MRTVU DECU I ZVUČNE TOPOVE! Vučić o monstruoznim blokaderskim lažima: Njima je potpuno svejedno šta je istina
Anja Pušković pretučena studentkinja