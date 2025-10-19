Slušaj vest

Ona je rekla da je KFOR zadužen za praćenje vazdušnog prostora nad tom teritorijom i istakla da nije bilo bezbednosnih pretnji u tom pogledu (dronova).

Ocenila je da je ''korisno'' što nema bezbednosnih pretnji.

Prošlog meseca je ministar unutrašnjih poslova privremenih prištinskih institucija Dželjaj Svečlja izneo tvrdnje da je Srbija navodno narušila vazdušni prostor tzv. Kosova.

Ne propustitePolitikaKURTIJEVA POLICIJA SA OKLOPNIM VOZILIMA UPALA U ZVEČAN I ZUBIN POTOK: Pretresi na više lokacija (VIDEO)
Kosovska policija.JPG
PolitikaMILAN RADOJEVIĆ, IZABRANI GRADONAČELNIK SEVERNE MITROVICE: Kurti sada na sve načine pokušava da izazove incident kako bi uveo vanredno stanje
1000019272.jpg
PolitikaUBEDLJIVA POBEDA SRPSKE LISTE! Prebrojani glasovi za odbornike u svih 10 opština sa srpskom većinom na KiM
WhatsApp Image 2025-10-11 at 2.59.39 PM (2).jpeg
PolitikaOGLASIO SE I KFOR O UPADU KURTIJEVIH SNAGA: Potvrdili opravdanje KBS-a da su "greškom" skrenuli s puta i ušli u Severnu Mitrovicu
kfor.jpg