Zamenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska odbacila je tvrdnje Prištine da je Srbija dronovima povredila vazdušni prostor tzv. Kosova.
NATO DEMANTUJE LAŽNU DRŽAVU: Odbacili tvrdnje Prištine da je Srbija dronovima povredila vazdušni prostor
Ona je rekla da je KFOR zadužen za praćenje vazdušnog prostora nad tom teritorijom i istakla da nije bilo bezbednosnih pretnji u tom pogledu (dronova).
Ocenila je da je ''korisno'' što nema bezbednosnih pretnji.
Prošlog meseca je ministar unutrašnjih poslova privremenih prištinskih institucija Dželjaj Svečlja izneo tvrdnje da je Srbija navodno narušila vazdušni prostor tzv. Kosova.
