- Dobrobit naroda i napredak naše zemlje za mene su najvažniji. Građani ne treba da brinu, država radi sve što može da im obezbedi miran i dobar život i da svakom čoveku pruži sigurnost i nadu.

- U prošlost se ne vraćamo. Gradimo Srbiju snažnu, modernu i uspešnu. Pobeđivaćemo zajedno, ujedinjeni i pokazati svima da Srbija može još više, snažnije i bolje. Zato nema stajanja.

Pobediće Srbija!, zaključio je predsednik Aleksandar Vučić.

Kurir.rs

