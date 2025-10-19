Slušaj vest

Ako ste mislili da ste sve videli od blokadera i njihovih podržavalaca, a danas smo videli i kako lažu da "pešače" iz Novog Pazara do Novog Sada, grdno ste se prevarili. Najnovija misija mladih blokadera koji, izgleda, više ne znaju ni kud udaraju, su - jaja. Kokošja.

Grupa aktivista, naoružana flajerima i moralnom superiornošću, okupila se ispred popularne Kafeterije, besna jer su na meniju jaja iz kaveznog uzgoja. Šok! Horor! Apokalipsa!

"Kafeterija je pre tri godine obećala da će prestati da koristi jaja iz kaveznog uzgoja , ali to obećanje nije ispunila. Vreme je da se reči pretvore u dela. Mi smo ovde, zajedno sa svim ovim ljudima, da pokažemo da nam je stalo i da nećemo dozvoliti da Kafeterija nastavi da učestvuje u ovim okrutnim praksama nakon što je obećala da će ih prekinuti", poručuju.