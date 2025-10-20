Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Budimpešti, i to neposredno pre nego što će mađarska prestonica po svemu sudeći postati domaćin jednog od najvažnijih sastanaka u modernoj istoriji sveta: američkog predsednika Donalda Trampa i šefa ruske države Vladimira Putina.

Iako će glavna tema ovog susreta biti rešavanje krize u Ukrajini, ali i ekonomska saradnja SAD i Ruske Federacije, sagovornici Kurira smatraju da postoji verovatnoća da će se na marginama ovog susreta razgovarati i o situaciji s Naftnom industrijom Srbije (NIS), koja je pod američkim sankcijama zbog većinskog vlasništva Rusije u ovoj kompaniji.

Foto: SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN P/SPUTNIK / POOL

Određene molbe

S obzirom da je Srbija jedna od retkih evropskih zemalja koje gaje dobre odnose i sa američkom administracijom Donalda Trampa, ali i vekovnu bliskost s ruskim narodom, dok srpskog lidera Vučića i mađarskog predsednika vlade Orbana veže i čvrsto lično prijateljstvo, može se očekivati da će se i interesi Srbije naći na sve izvesnijem sastanku dvojice najmoćniji svetskih lidera u Budimpešti.

I sam predsednik Vučić nedavno je najavio skori susret sa Orbanom u Budimpešti, i to već ove nedelje, ali i otkrio da će, između ostalog, pričati upravo i o energetici.

Vučić i Orban: Čvrsto prijateljstvo Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

"Ja ću se u ponedeljak ili u sredu videti sa Orbanom. Sada i mi imamo određene molbe, posle sankcija NIS-u, da vidimo kuda i kako to ide", kazao je srpski predsednik.

Za politikologa Vladimira Kljajića potpuno je logično da tema NIS-a za početak bude na stolu tokom razgovora Vučića i Orbana.

Kljajić: Verujem da će srpska strana zamoliti Orbana da prenese našu poruku i naše interese obojici lidera Foto: Kurir Televizija

- Verujem da će iskreno prijateljstvo koje postoji između srpskog predsednika i mađarskog premijera značiti da će jedna od tema njihovog susreta biti i NIS. Verujem da će srpska strana zamoliti, ali i očekivati od Orbana da prenese našu poruku i naše interese obojici lidera. Sa srpskog stanovišta, i zbog dobrih odnosa koje imamo i s Mađarskom, ali i sa Rusijom i Amerikom, potpuno je logično da se pokuša da se nađe modalitet rešenja problema s NIS koji bi nam odgovarao. Iako mislim da je mala šansa da NIS u ovom geopolitičkom trenutku bude tema baš između Putina i Trampa, nadam se da će njihovi saradnici na marginama ovog susreta govoriti i o NIS i razmeniti mišljenja u vezi s pronalaskom rešenja za srpskog naftnog giganta, jer ovim sankcijama nije samo Srbija pogođena, a uz sve to naša država ne snosi nikakvu odgovornost ili krivicu za sankcije - objašnjava Kljajić.

Mihajlo Rabrenović: Rusi čekaju da se Tramp i Putin dogovore o ublažavanju sankcija Stručnjak za menadžment javne uprave Mihajlo Rabrenović kaže povodom uvedenih američkih sankcija NIS-u da državna uprava pokušava da štiti interese i položaj građana Srbije i srpske privrede, kao i da ne želi da Srbija dođe na udar američke administracije, jer je to vrlo loše za imidž zemlje. - Rusiji nije interes da oni izađu iz NIS-a, već im je interes da problem odlože i da se dođe do tačke kad će se predsednici Rusije i SAD dogovoriti o širem nizu pitanja, a u okviru toga i o eventualnom ublažavanju sankcija. Srbija treba da nastavi da neguje prijateljski odnos s velikim silama. Srbija će razgovarati sa svima s kojima treba da razgovara o tim sankcijama, a to pitanje može da se reši jedino dogovorom onih koji su uveli sankcije i onih koji trpe sankcije - kazao je Rabrenović.

Naši interesi

Politički analitičar Nebojša Obrknežev objašnjava za Kurir da je najavljeni sastanak Donalda Trampa i Vladimira Putina u Budimpešti veoma značajan ne samo za potencijalna primirja u globalnim sukobima već i konkretno za naš region.

Obrknežev: Bilo koja strana može pokrenuti konkretno pitanje NIS-a jer to direktno utiče i na Mađarsku i na region Foto: Kurir Televizija

- Velika je čast što će se mirovni samit održati u nama susednoj i prijateljskoj zemlji Mađarskoj, odnos Srbije, ali prvenstveno predsednika Vučića i Orbana u poslednjih nekoliko godina doživeo je kulminaciju, što se sada odslikava i preko energetike, gde mađarski kompanija MOL hoće da pomogne u ovoj kriznoj situaciji s NIS. Sa druge strane, ako govorimo o ekonomskim temama koje će razmatrati Tramp i Putin, može se reći da će se među njima naći energetika. Ako uzmemo odnos Srbije i s Rusijom i sa Amerikom, tu možemo i potencirati samo NIS, odnosno jedna od tri strane: mađarska, ruska ili američka mogu pokrenuti konkretno pitanje NIS-a jer to direktno utiče i na samu Mađarsku i na region, pošto potencijalno dolazi do smanjenja derivata i u samom regionu, ali i potencijalnog uvođenja dodatnih sankcija Rusiji, gde ni sama Mađarska ni Slovačka neće biti izuzete što se tiče uvoza ruske nafte - objašnjava Obrknežev i dodaje da Vučićev odlazak kod Orbana i te kako može utanačiti na koji način bi se moglo rešavati pitanje NIS-a u korist naših interesa.

- Mađarska je trenutno možda i najbolja spona po pitanju energetske situacije upravo do Trampa i Putina, a mi imamo najbolju sponu do Mađarske - zaključuje Obrknežev.