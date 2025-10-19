Slušaj vest

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad na prvom redovnom jesenjem zasedanju sutra od 10 časova i to objedinjenom načelnom raspravom o tačkama dnevnog reda koje se odnose na međunarodne sporazume i finansijske ugovore.

Objedinjena rasprava vodi se od 9. do 39. tačke dnevnog reda, među kojima su i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat unapređenja kvaliteta vazduha u Srbiji) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, Sporazum između Vlade Srbije i Vlade Turske o saradnji u oblasti inovacija u naprednim tehnologijama, kao i Sporazum o usvajanju harmonizovanih tehničkih pravilnika UN za vozila sa točkovima, opremu i delove.

Na dnevnom redu je i Sporazum o zajmu (Dodatno finansiranje projekta modernizacije poreske administracije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad B između Srbije i Evropske investicione banke.

Poslanici su u četvrtak završili raspravu o amandmanima na prvih osam predloga zakona - na Predlog zakona o informacionoj bezbednosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru i na Predlog zakona o dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Završena je i rasprava o amandmanima na Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnosti, kao i Predlog zakona o semenu i sadnom materijalu poljoprivrednog i ukrasnog bilja.

Prva sednica jesenjeg zasedanja počela je u utorak, 7. oktobra, a na dnevnom redu je 48 tačaka.

Na početku sednice poslanici su odlučili da se objedinjena rasprava vodi u tri celine - o tačkama 1. do 8, o tačkama 9. do 39. i o tačkama 40. do 48. dnevnog reda, prenosi B92 pisanje Tanjuga.