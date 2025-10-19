Slušaj vest

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je večeras da se policija 1. novembra prošle godine na Železničkoj stanici u Novom Sadu bavila spasavanjem ljudi, da je sve drugo policija radila po nalogu tužilaštva, a da je na stručnjacima da definišu kako je došlo do grešaka ili sabotaže.

Dačić je, gostujući na TV Pink, istakao da je primarnini cilj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, pre svega, vatrogasaca i spasilaca, bio da uklone šut kako bi došli do preživelih.

"Ja sam bio svedok osobe koja je preživela. Na njoj je bilo 25 tona materijala, betona, gvožđa i svega ostalog. To nije bilo moguće skloniti jednostavno. Nije moguće običnim mašinama skloniti. Nemate ni toliku mehanizaciju. To je bilo centralno pitanje. Policija, odnosno vatrogasci i spasioci, bavila se time da se zatvori cela ta priča toga dana koliko je bilo mrtvih, koliko je bilo spasenih, koliko je bilo povređenih", naveo je Dačić.

On je istakao da vatrogasci i spasioci ne vode istragu o tome kako je došlo do rušenja nadstrešnice i da se MUP nije tim pitanjem bavio.

"Tužilaštvo je odmah uveče naložilo da se taj šut prebaci na sigurnije mesto da bi moglo da se čuva. I to je po nalogu tužilaštva. Marinika Tepić (potpredsednica Stranke slobode i pravde) donosila je fotografije i optuživala je Aleksandra Vučića i mene da sklanjamo dokazni materijal...To je naložilo tužilaštvo", rekao je Dačić.

Odgovarajući na pitanje da li je fotografija, pošto je sav dokazni materijal sa mesta pada nadstrešnice skonjen, dovoljan dokaz za veštačenje, rekao je da je reč o operativnim stvarima koje nisu u nadležnosti MUP-a.

"Niti sam stručan da o tome govorim, niti mogu da dam neku kvalifikaciju u vezi toga. Ono što sigurno mogu da kažem je da se policija tog dana bavila spasavanjem ljudi, a sve ostalo je radila po nalogu Tužilaštva. Na znam po kom principu se vrši neko veštačenje i ko je nadležan, pretpostavljam da su to neki stručnjaci iz te oblasti koji bi trebalo jasno da definišu da li je reč o greškama konstrukcije koje su profesionalne i građevinske i arhitetonske stvari ili je reč o sabotažama ili terorizmu", naveo je Dačić.

Dodao je da on, kao ministar unutrašnjih poslova, jedan od ministara koji ima najmanje operativnih ovlašćenja i da ne može da se meša u istrage.

"Imam situaciju da je policija operativno nezavisna. Čak i nemam pravo da tražim informacije o pojedinim situacijama, osim na zahtev tužilaštva i suda. Zato što takvi su zakoni doneti, policija ima svog direktora i ima svoju operativnu nezavisnost. Tako piše u zakonima. Ja mogu da tražim izveštaj o postupanju", naglasio je Dačić.

Na pitanje da li je dobio nalog tužilaštva da ispita kakve su se to sirene upozorenja čule pre pada nadstrešnice, Dačić je rekao da mu nije poznato da je došlo do takvog zahteva.