Vlada Srbije na čelu sa premijerom prof. dr Đurom Macutom održaće danas u Leskovcu posebnu sednicu u zgradi lokalne samouprave u tom gradu.
DANAS POSEBNA SEDNICA VLADE U LESKOVCU: Premijer Macut predsedava
Posebna sednica počeće u 12.00 časova, a pre nje predviđeno je otvaranje vrtića "Vesela družina", najavljeno je iz Vlade Srbije.
Posle posebne sednice u Narodnom muzeju u tom gradu biće predstavljen projekat "Leskovac - prestonica kulture 2026".
Ministarstvo kulture donelo je nedavno odluku da Leskovac postane nacionalna prestonica kulture u 2026. godini, pošto je u konkurenciji sa Suboticom, Somborom i Vrnjačkom Banjom osvojio najviše poena prema oceni stručne komisije.
Komisija je navela da Leskovac poseduje jedinstveno kulturno okruženje i bogatu turističku ponudu.
