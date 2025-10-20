Slušaj vest

Blokade ključnih saobraćajnica velikih gradova i ometanje svakodnevnog funkcionisanja građana nije ništa novo, ali u Beogradu i Novom Sadu pažnju izazivaju i scenski performansi s maskama, kostimima i bakljama simboli koji, prema oceni stručnjaka, podsećaju na ritualnu i ekstremističku ikonografiju i kod nekih građana bude osećaj nesigurnosti.

Ostaje pitanje gde je granica između političkog izražavanja i poruka koje mogu delovati zastrašujuće. O ovoj temi govorili su gosti Kurir televizije: Žarko Mićin, gradonačelnik Novog Sada, Dunja Simonović Bratić, potpredsednica Skupštine Srbije i prof. Stevica Deđanski, predsednik Centra za međunarodnu saradnju.

Stevica Deđanski Foto: Kurir Televizija

Poenta je stvaranje agresije

- Ovo je sve uvertira za prvi novembar. Ti sektaški performansi bili su prvo kod onih glumaca sa FDU-a, koji su stavljali krvave šake u usta i vrištali. Većina ljudi je normalna i ne podržava ovakve stvari. Ovo je ispoljavanje agresije i kućnog nevaspitanja. Maltretiraju ljude, idu za njima i gađaju ih - kaže Deđanski i dodaje:

- U normalnom životu, takvi ljudi su za izbegavanje. Oni više nisu ni za ludnicu, već su za zatvor. Odvedeš ga pa ga ispitaš šta radi, tako treba i sa ovima. Poenta ovoga je da se stvori agresija i da se unize drugi ljudi. Dolazi do uznemirenosti, jer normalni ljudi shvataju šta se dešava.

Imaju samo jedan plan - rušenje države

Simonović Bratić naglašava da je opozicija imala nadu da će ih blokaderi uvrstiti u svoje planove rušenja vlasti:

- Ovo dugo traje, vrhunac je trebalo da se desi 15. marta, sve posle toga je neko razvodnjavanje do sledećih izbora. Taj njihov odnos je od samog početka bio problematičan, samo što su oni ćutali i imali su taj viši cilj da će stvarno nešto uraditi - kaže Simonović Bratić i dodaje:

Dunja Simonović Bratić Foto: Kurir Televizija

- Kako im cilj izmiče, vidi se da su oni imali samo jedan plan, a to je rušenje države i smena ove vlasti i dolazak njih, naravno, na vlast. Kako je vreme odmaklo i ljudi se razočarali, sada ćemo prisustvovati mnogo čemu. Neki od njih učestvuju u delegacijama u inostranstvu, ali tu ima svega. U nekim trenucima krene i vređanje u parlamentu i na ulicama. Sve je to dobro dok nemamo paljenje parlamenta i maltretiranje ljudi.

Majdan u Ukrajini kao osnov za rituale

Mićin kaže da se radi o ritualu pod maskama i bakljama, koji liči na jedan okultni ritual koji želi da kod građana izazove zbunjenost i strah:

Žarko Mićin Foto: Kurir Televizija

- To je odlika ljudi koji stoje iza blokada. Oni od početka pokušavaju da zbune ljude i uznemire. Lagali su na nivou Novog Sada, a onda i cele Srbije: od zvučnog topa, ljudi iz Gane itd - kaže Mićin i dodaje:

- Ovi rituali izuzetno liče na ono što se dešavalo 2014. godine u Ukrajini na Majdanu, gde su takođe hodali sa bakljama. Imaju cilj da udalje ljude od crkve i tradicionalnih običaja. Ovim pokušavaju da ih zbune i da nam izazovu strah. Žele da razore sistem iznutra. Plenumima su prvo pokušali, a sada sa ovim ritualima.

