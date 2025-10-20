Slušaj vest

Macuta su ispred vrtića dočekali ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović i direktorka predškolske ustanove "Vukica Mitrović" Marija Rakić, a premijer je potom sa gradonačelnikom presekao vrpcu, čime je svečano otvorena ova ustanova.

Premijer Đuro Macut je naveo da je ovo projekat poboljšanja predškolskog obrazovanja u južnom delu Srbije i istakao da je to lep pokazatelj kako se planski sprovode mere Vlade u okviru projekta za poboljšanje uslova u predškolskom i školskom obrazovanju.

Foto: Screenshot RTS

Stanković je novinarima rekao da je objekat finansiran u okviru nastavka projekta sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj, koji predviđa otvaranje 22 vrtića.

"Ukupno će biti zaposleno 11.870 pripadnika nastavnog osoblja, a čitava Srbija, 22 opštine, su obuhvaćene", naveo je Stanković.

Istakao je da je u vrtić u Leskovcu uloženo gotovo milion evra, a da ustanova ima smeštajni kapacitet od 120 mladih polaznika.

Foto: Screenshot RTS

"Ovde će se ići od prvog nivoa, nivoa jaslica, sve do nivoa predškolskog obrazovanja, koje je obavezno kao pripremni razred za početak osnovnoškolskog obrazovanja. Naravno, radiće kompetentan kadar na visokim stručnim osnovama i mi se trudimo da ovde uključimo sve populacije, kao i sve tzv. senzitivne grupe, koje treba da pohađaju predškolsko vaspitanje, ne bi li mogli da ih pripremimo za osnovnoškolsko obrazovanje i dalji proces vaspitanja i obrazovanja u okviru prosvetnog sistema u Srbiji", rekao je Stanković.

Naglasio je da će, zahvaljujući otvaranju ovog kapaciteta, u Leskovcu lista čekanja za vrtić biti gotovo svedena na minimum.

Nakon zvaničnog otvaranja ustanove, Macut, Stanković i Cvetanović prisustvovali su dečjoj priredbi, a potom obišli prostorije vrtića.