Samit Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa okuplja lidere regiona i Evropske unije s ciljem jačanja regionalne saradnje i ubrzanja evropskih integracija

Ovogodišnji samit fokusiraće se na energetsku i zelenu tranziciju, infrastrukturne projekte i zajedničko tržište Zapadnog Balkana.

Ovog puta donaćim Samita je Vlada Velike Britanije.

„Vlada Velike Britanije će sarađivati sa Nemačkom – kao inicijatorom Berlinskog procesa – na zajedničkim prioritetima na Zapadnom Balkanu“, stoji u saopštenju britanske vlade u kojem se dodaje i da su „njeni ciljevi jačanje evropske bezbednosti, podrška ranjivim saveznicima Natoa i suprotstavljanje neprijateljskim uticajima i destabilizujućim faktorima, kao i rešavanje zajedničkih pretnji od ilegalnih migracija, teškog organizovanog kriminala i nezakonitih finansija“.

Jedan od ciljeva je i promocija ekonomskog rasta radi uklanjanja prepreka trgovini i investicijama kroz poboljšanu regionalnu saradnju koja podržava približavanje Evropi.

Iz Berlina je ranije saopšteno da će nemački kancelar Fridrih Merc učestvovati u sredu na Samitu šefova država i vlada Berlinskog procesa.

„Berlinski proces je priča o uspehu, koju savezna vlada takođe nastavlja pod vođstvom kancelara Merca. Ovim nemačka vlada podvlači svoju posvećenost Zapadnom Balkanu kao regionu od strateškog značaja u Evropi“, rekao je pre nekoliko dana portparol nemačke vlade.

Nemačka je pokrenula Berlinski proces 2014. godine, sa ciljem promocije regionalne saradnje sa i na Zapadnom Balkanu.