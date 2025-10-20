"REKAO SAM ISTINU, A ONI ME POSLALI U ZATVOR" General Pavković otvorio dušu o hapšenju tokom "Sablje": Ovo mi je bilo najteže
General Pavković svojevremeno je opisao je detalje hapšenja koje je uzburkalo javnost te 2003. godine.
- Oni su došli do mene i rekli da idem samo da dam informacije i da mi ne treba ništa sem lične karte. Neki inspektor me ispitivao neke gluposti i za onaj pokušaj ubistva Vuka Draškovića u Budvi. Kad sam ja njemu ispričao istinu i šta se desilo, da vojska nema veze s tim, on je došao posle sat vremena i rekao da imaju drugačija saznanja i da moram da ostanem u zatvoru - naveo je Pavković i dodao:
- Ostao sam tri meseca. Najteže mi je pao zatvor u mojoj zemlji. Uslovi u Hagu su mnogo bolji nego u Centralnom zatvoru. Svi pravi prijatelji su ostali uz mene, a pacovi su pobegli, ali oni se uvek prepoznaju. To je manji broj tih ljudi. Većina ljudi koje ja znam i koji me poštuju su bili uz mene. Imam koliko god hoćete prijatelja van porodice.
Kurir.rs/Informer