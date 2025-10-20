Slušaj vest

Marija, ćerka proslavljenog generala koji se nedavno vratio u Srbiju iz zatvora u Finskoj, juče je objavila sliku zapaljenih sveća, uz poruku: "Neka mi te Bog čuva". Ispod tih reči na slici se vidi pravoslavni krst.

Marija Pavković govorila je nedavno za Kurir televiziju o bolesti svog oca i kako je odlučila da krene u borbu da ga vrati u Srbiju.

Objava ćerke generala Nebojše Pavkovića Foto: Instagram

- Kada neko ko se nikada ne žali, nikada ne kaže da ima neki problem, ako on kaže da mu je loše, znate dokle je došlo. Tada je već tražio moju pomoć. Zna da sam ja za njega i članove moje porodice takva, povučena sam i nisam nametljiva, ali kada je neko moj u pitanju postajem dosadna i uporna. Nema stajanja. Odlučila sam da idem tamo sa jednim ciljem, da ga živog dovedem u Srbiju, i to je tako moralo da bude. Znala sam da je teško, mnogi su mislili nemoguće, ali to je bio moj cilj.

Marija Pavković kaže da nije očekivala da će on magično ozdraviti kada kroči na tlo Srbije, ali je želela da se vrati u svoju zemlju:

- Mislila sam da ili ima šanse da se bolest stavi pod kontrolu, da mu bude bolje, a ukoliko nema šanse, bar će umreti okružen svojom porodicom i ljudima koji ga vole, a ne sam, zaključan u ćeliji, u mestu gde niko ne razume njegov jezik i ne trudi se da prevede šta ima da kaže. Samo sam razmišljala da je njemu loše, meni kada je loše prija mi pažnja, da mi neko da čaj, a zamislite da ste u takvim bolovima, da imate tu bolest i ležite sami, zaključani u sobi po ceo dan. Verujete da ćete umreti tu sami, ni krivi ni dužni, bez podrške i nekog da vas drži za ruku i pomogne vam - kaže Pavković.

Ko je bio general Nebojša Pavković

Nebojša Pavković je rođen 10. aprila 1946. godine u selu Senjski Rudnik, u opštini Despotovac. Osnovno obrazovanje završio je u rodnom kraju, a učiteljsku školu 1966. godine u Aleksincu.

Vojnu karijeru započeo je studijama na Vojnoj akademiji Kopnene vojske u Beogradu, koju je završio 1970. godine sa odličnim uspehom. Nastavio je obrazovanje u Komandno-štabnoj akademiji Kopnene vojske, diplomirajući 1982. godine, a 1988. godine završio je komandno-štabnu školu operatike sa srednjom ocenom 10,00, rangiran prvi u rangu.

Prve komandirske dužnosti obavljao je u Pešadijskoj školi rezervnih oficira u Bileći, Bosna i Hercegovina, gde je bio i referent za studije i unapređenje nastave. Kasnije je bio komandant pešadijskog bataljona u Desetoj pešadijskoj brigadi, a u Šesnaestom proleterskom pešadijskom puku najpre načelnik Štaba, a potom komandant.

Od 1988. do 1989. godine bio je komandant Šesnaeste motorizovane brigade, nakon čega je premešten u Kabinet saveznog sekretara za narodnu odbranu, gde je do 1993. godine obavljao dužnosti načelnika odeljenja, zamenika načelnika i načelnika Kabineta.

Od 1994. godine u Prištinskom korpusu obavljao je više dužnosti – bio je načelnik Odeljenja za operativne poslove i obuku, načelnik štaba i komandant korpusa. Komandant Treće armije postao je u decembru 1998. godine i tu funkciju obavljao do februara 2000. godine.

U februaru 2000. godine postavljen je za načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije, na toj poziciji ostao je i pored brojnih zahteva za smenu, uključujući i period nakon promena 5. oktobra 2000.

Smenjen je ukazom predsednika SRJ Vojislava Koštunice 24. juna 2002. godine.

Pavković je prvobitno odbio odluku o smeni, ulažući žalbu Ustavnom sudu SRJ i drugim institucijama, a kasnije je naveo da je smenjen zbog odbijanja naređenja Koštunice u junu 2001. godine da Vojska upadne u Biro za komunikacije Vlade Republike Srbije.