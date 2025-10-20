Slušaj vest

On je u otvorenom pismu svojim saborcima, koje je iz zatvora u Finskoj uputio 2019. godine, poručio da je "borba Treće armije Vojske Jugoslavije za odbranu slobode i dostojanstva 1999. godine obeležila je epohu i naišla na divljenje celokupnog miroljubivog sveta".

- Bio je to veliki doprinos svetskoj borbi protiv hegemonizma, jer je ulivala nadu i veru da je moguć pravedniji svet. Vi ste, dragi moji heroji, ušli u legendu po kojoj će vas spominjati i pamtiti pokolenja."

General Nebojša Pavković im je poručio da su bili pripadnici "Treće, legendarne i neponovljive armije", koja je hrabro stala na branik odbrane Srbije.

Te reči je uputio oficirima, podoficirima i vojnicima s kojima je prošao ratna iskušenja tokom NATO agresije 1999. godine na 20 godišnjicu napada zapadne alijanse na SR Jugoslaviju.

General Pavković obraćanje svojim ratnim drugovima započinje rečima "Dragi moji saborci, pripadnici Treće armije, heroji!" i kaže:

"Pozdravljam vas iz daleke Finske i želim da vam još jednom, posle 20 godina, odam priznanje za heroizam i patriotizam koji ste iskazali i za časno izvršavanje postavljenih zadatka u odbrani otadžbine. Takvim odnosom, i po cenu života, sprečili ste ulazak agresora na jug Srbije i odbranili našu svetinju, naš Kosmet. Ali ne samo to - zahvaljujući vama, Treća armija je preživela napad i pokušaj uništenja od strane najjače vojne armade na svetu, a što nije uspelo nijednoj armiji koja se sukobila sa njom.

Predvođeni legendarnim komandantima brigada i komandirima koji su vas vodili iz pobede u pobedu tokom izvođenja protivterorističke operacije na Kosmetu 1998. godine, zaustavili ste na hiljade pomahnitalih terorista i sprečili masovnu oružanu pobunu.

"U 1999. godini, u poznatim uslovima ugrožavanja bezbednosti SRJ, branili ste zemlju na pravcu glavnog udara 19 najrazvijenijih zemalja sveta. Mi nismo imali izbora. Stali smo na branik zemlje i hrabro se suprotstavili nepobedivoj sili koja nije poštovala ni pravo, a ni Božije zakone.

"Nalazim se na izdržavanju kazne zatvora, jer, kako su mi rekli, nisam uspeo da dokažem da pripadnici Treće armije nisu činili zločine. Uveravam vas da sam učinio sve da to dokažem.

Za mene ste vi časni srpski vojnici...

"Međutim, prema njihovim kriterijumima, ja sam kao najodgovorniji komandant zaslužio da budem osuđen. Primio sam presudu dostojanstveno, duboko ubeđen da ste vi, kojima sam imao čast da komandujem, časno i odgovorno izvršavali naređenja, i da niste ukaljali ugled srpskog vojnika. Za mene ste vi časni srpski vojnici dostojni svojih predaka, heroji i najbolji sinovi naše Srbije!

Ali vi ste mi i svedoci pred Bogom da nikada i nikome nisam naredio niti odobravao činjenje krivičnih dela i zločina, već da sam, naprotiv, bio najstroži u sankcionisanju i preduzimanju mera protiv istih, napisao je on u pismu dostavljenom Novostima.

"Kao vaš ratni komandant želim da vas ponovo zamolim da ostanete jedinstveni i čvrsti, da ne nasedate na provokacije raznih politikanata i manipulatora. Ne dozvolite da vas posvađaju i podele bitange iz poslednjih redova. Sada su na čelu države i Vojske ljudi koji cene naše žrtvovanje i naše poginule drugove.

Tibor Cerna

Cene junake koji su ginuli uz poklič 'Za ovu zemlju vredi umreti', kao naš heroj Tibor Cerna. Cene nas i slušaju ono što imamo da kažemo o našoj herojskoj odbrani, za razliku od onih koji su nas više od decenije proganjali, klevetali, hapsili i slali u kazamate.

"Ne nasedajte na obećanja i prazne priče onih koji su srozali našu Vojsku, ponizili i rasterali ratne kadrove. Onih koji su uništavali borbenu tehniku, tenkovima gazili oružje i pretapali ga u železari. Onih koji su vas se stideli i odrekli.