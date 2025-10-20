Slušaj vest

General Pavković ženio se pet puta i izrodio šestoro dece, a najmlađe je dobio 2007. godine. Od njegovih šestoro dece, u javnosti se pojavljivala samo njegova ćerka Marija koja je pre 22 dana i otišla u Hag da oca dovede kući, u otadžbinu. 

Njegova tadašnja četvrta supruga Maja rodila je dečaka koji je dobio ime po ocu, Nebojša.

Pavkoviću je to bilo drugo dete koje je rođeno od kada se nalazio u haškom pritvoru, jer je 22. marta 2006. godine dobio i devojčicu po imenu Leposava.

Nebojša Pavković

Inače, general je u istom danu dobio i ćerku i unuku, pošto su se u razmaku od pet minuta porodile njegova ćerka Marija i supruga Maja.

Osim ova dva deteta, general ima dvoje dece iz prvog braka - Dušicu i Darka, iz drugog ćerku Mariju, a iz braka sa Glorijom ima sina Vuka.

