Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da je jutros, u vremenu od 9.30 do 10.45 časova, studentkinja Poljoprivrednog fakulteta A.P. (21) dala izjavu, odnosno obaveštenje u svojstvu građanke u policiji u prisustvu advokata, u Službi za VTK povodom zahteva tužioca za VTK.

Studentkinja A.P. je u prisustvu advokata potvrdila autentičnost Instagram naloga i njene objave na tom nalogu u kojoj demantuje da se radi o njoj, odnosno da nije povređena od strane policijskih službenika, kao i da nije bila u prostorijama policije.

A.P. je izjavila da nikad, ni sada ni ranije, nije bila privođena u policiju. Takođe, A.P. je izjavila da se ona ne nalazi na fotografijama koje su objavljene, kao i da nije bila učesnik događaja koja se spominju na objavi studenata u blokadi, odnosno da nije pronašla nikakvu navedenu barbiku, jer mesecima, po njenim rečima, nije bila na svom radnom mestu, uglavnom je radila od kuće.

Imajući u vidu da je ovde u pitanju deo istrage koju vodi tužilac za VTK, studentkinja će dati potrebna obaveštenja i u delu istrage koje vodi Treće OJT.

Ali jasno je da ove izjave same studentkinje više ne dotiču kreatore i nosioce kampanje laži, jer im ruše koncept.

Istraga se mora završiti do kraja, ako je istina, da se utvrdi odgovornost policije, ako nije onda da se sankcioniše lažno optuživanje policije i uznemiravanje javnosti.

Ne propustitePolitikaKAKO JE RASKRINKANA BEZOČNA BLOKADERSKA LAŽ O ZVUČNOM TOPU Nažalost, samo prva u nizu, sledile je još crnje i najgora od svih da je stradao dečak u Valjevu?!
2025-03-18 13_11_13-Content Studio.png
Politika"NOVU BLOKADU NASTAVE NEĆU DOZVOLITI!" Profesor Antić: Blokaderi više neće moći da predstavljaju pretnju po one koji žele da uče (VIDEO)
Screenshot 2025-06-15 084836.jpg
PolitikaDO ISTREBLJENJA! OTVORENI RAT BLOKADERA ZA PREVLAST: Iz dana u dan se menja ko ide sa kim i protiv koga, samo je jedno jasno - NEMA JEDINSTVENOG BLOKA
Dragan Đilas Miloš Jovanović blokaderi
PolitikaLAŽ KOJA JE MOGLA DA ZAPALI DRŽAVU! Kako su blokaderi izmišljotinama o "pretučenoj studentkinji" pokušali da podignu ulicu i opravdaju nasilje i prevrat!
demanti.jpg

 BONUS VIDEO:

BLOKADERI IMALI JEDAN CILJ DOK SU FABRIKOVALI LAŽNE OPTUŽBE: Više nema sumnje - imaju dirigenta! Izvor: Kurir televizjia