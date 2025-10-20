Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da je jutros, u vremenu od 9.30 do 10.45 časova, studentkinja Poljoprivrednog fakulteta A.P. (21) dala izjavu, odnosno obaveštenje u svojstvu građanke u policiji u prisustvu advokata, u Službi za VTK povodom zahteva tužioca za VTK.

Studentkinja A.P. je u prisustvu advokata potvrdila autentičnost Instagram naloga i njene objave na tom nalogu u kojoj demantuje da se radi o njoj, odnosno da nije povređena od strane policijskih službenika, kao i da nije bila u prostorijama policije.

A.P. je izjavila da nikad, ni sada ni ranije, nije bila privođena u policiju. Takođe, A.P. je izjavila da se ona ne nalazi na fotografijama koje su objavljene, kao i da nije bila učesnik događaja koja se spominju na objavi studenata u blokadi, odnosno da nije pronašla nikakvu navedenu barbiku, jer mesecima, po njenim rečima, nije bila na svom radnom mestu, uglavnom je radila od kuće.

Imajući u vidu da je ovde u pitanju deo istrage koju vodi tužilac za VTK, studentkinja će dati potrebna obaveštenja i u delu istrage koje vodi Treće OJT.

Ali jasno je da ove izjave same studentkinje više ne dotiču kreatore i nosioce kampanje laži, jer im ruše koncept.

Istraga se mora završiti do kraja, ako je istina, da se utvrdi odgovornost policije, ako nije onda da se sankcioniše lažno optuživanje policije i uznemiravanje javnosti.

