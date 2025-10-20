Slušaj vest

Podsetimo, general Pavković je pre 22 dana zbog lošeg zdravstvenog stanja pušten na prevremenu slobodu iz finskog zatvora.

Tim povodom oglasio se predsednik Srbije sledećim rečima:

- Sa dubokom tugom primio sam vest o smrti general-pukovnika Nebojše Pavkovića. Upućujem iskreno i najdublje saučešće porodici, prijateljima i saborcima, kao i svima koji su ga poznavali i poštovali. Tokom dugogodišnje službe ostavio je trag oficira koji je svoju dužnost obavljao sa snažnim osećajem odgovornosti, posvećenosti i pripadnosti Srbiji, vodeći brigu o ljudima sa kojima je radio i izvršavajući zadatke koji su mu povereni. Počivajte u miru, generale, navodi se u telegramu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Kurir.rs

BONUS VIDEO:

Ćerka generala Nebojše Pavkovića ekskluzivno za Kurir otkrila kako je saznala za hapšenje njenog oca Izvor: Kurir televizija