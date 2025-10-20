Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća povodom smrti generala Nebojše Pavkovića. General Nebojša Pavković preminuo je danas u 79. godini na VMA, posle duge i teške bolesti.
"POČIVAJTE U MIRU, GENERALE" Predsednik Vučić uputio telegram saučešća povodom smrti generala Pavkovića: Sa dubokom tugom primio sam vest...
Podsetimo, general Pavković je pre 22 dana zbog lošeg zdravstvenog stanja pušten na prevremenu slobodu iz finskog zatvora.
Tim povodom oglasio se predsednik Srbije sledećim rečima:
- Sa dubokom tugom primio sam vest o smrti general-pukovnika Nebojše Pavkovića. Upućujem iskreno i najdublje saučešće porodici, prijateljima i saborcima, kao i svima koji su ga poznavali i poštovali. Tokom dugogodišnje službe ostavio je trag oficira koji je svoju dužnost obavljao sa snažnim osećajem odgovornosti, posvećenosti i pripadnosti Srbiji, vodeći brigu o ljudima sa kojima je radio i izvršavajući zadatke koji su mu povereni. Počivajte u miru, generale, navodi se u telegramu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
