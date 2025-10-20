Slušaj vest

Odmah potom general Nebojša Pavković prebačen na VMA u Beogradu gde je trebalo da nastavi sa lečenjem.

Poslednja njegova fotografija u javnosti nastala je prilikom dolaska na VMA i objavljena je na profilu "Pravoslavni manastiri i crkve".

Avion Vlade Srbije vratio je generala Nebojšu Pavkovića u Srbiju, koji je odlukom Međunarodnog rezidualnog mehanizma u Hagu prevremeno pušten sa izdržavanja zatvorske kazne od 22 godine.

Oproštaj predsednika Vučića od generala Pavkovića

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća povodom smrti general-pukovnika Nebojše Pavkovića i istakao da je on ostavio trag oficira koji je svoju dužnost obavljao sa snažnim osećajem odgovornosti, posvećenosti i pripadnosti Srbiji.

"Sa dubokom tugom primio sam vest o smrti general-pukovnika Nebojše Pavkovića. Upućujem iskreno i najdublje saučešće porodici, prijateljima i saborcima, kao i svima koji su ga poznavali i poštovali", naveo je Vučić u telegramu.

On je istakao da je tokom dugogodišnje službe Pavković ostavio trag oficira koji je svoju dužnost obavljao sa snažnim osećajem odgovornosti, posvećenosti i pripadnosti Srbiji, vodeći brigu o ljudima sa kojima je radio i izvršavajući zadatke koji su mu povereni.

"Generacije vojnika i starešina pamtiće ga po radu, disciplini i uverenju da se uniforma nosi sa čašću, a reč drži kao zavet. Svoj život posvetio je služenju zemlji i vojsci, a sećanje na njega čuvaće oni koji su s njim delili i teške i ponosne dane. U ovom času tuge, naše misli su sa njegovim bližnjima. Neka pronađu utehu u uspomenama, poštovanju i ljubavi onih koji su ga poznavali. Neka mu je večna slava i hvala, a porodici snaga, strpljenje i mir u ovim bolnim trenucima“, navodi se u saučešću predsednika Vučića.

