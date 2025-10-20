Slušaj vest

General Nebojša Pavković, preminuo je danas u Beogradu, u Srbiju je stigao 28. septembra nakon što je u Hagu proveo 20 godina. On je iz zatvora pušten pre potpuno izdržane kazne zbog narušenog zdravstvenog stanja. Umro je u otadžbini kao što je i želeo.

Od početka procesa koji se u Međunarodnom haškom tribunalu vode za ratne zločine na području bivše SFRJ umrlo je više optuženih Srba.

Slobodan Milošević

Nekadašnji predsednik SRJ Slobodan Milošević je preminuo u pritvorskoj jedinici Haškog Tribunala 11. marta 2006. godine, zvanično od srčanog udara, a presudu nije dočekao.

Dr Milan Kovačević

Doktor Milan Kovačević, koji je bio optužen za genocid nad muslimanima u Prijedoru umro je 1998. godine od pucanja stomačne aorte. Takođe nije dočekao presudu.

Milan Babić

Bivši lider Srba u Hrvatskoj Milan Babić izvršio je samoubistvo u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala 5. marta 2006. godine. Prethodno je u januaru 2004. godine sklopio sporazum o priznanju krivice za zločine nad nesrpskim stanovništvo, SAO Krajine na 13 godina zatvora.

Slavko Dokmanović

Obešen u haškoj ćeliji 29. juna 1998. godine nađen je i bivši predsednik opštine Vukovar Slavko Dokmanović koji je bio optužen za zlocicne nad civilima u Ovčari.On takođe nije dočekao presudu.

Zdravko Tolimir

General Vojske Republike Srpske Zdravko Tolimir preminuo je 9. februara 2016. godine u pritvoru Haškog tribunala, koji ga je krajem 2012. osudio na doživotni zatvor zbog zločina u Srebrenici u leto 1995.

Ljubiša Beara

Pukovnik i načelnik bezbednosti Glavnog Štaba VRS Ljubiša Beara preminuo je 9. februara 2016. godine u pritvorskoj jedinici u Ševeningenu.

Mitar Vasiljević

Mitar Vasiljević bivši pripadnik Belih orlova parovojne grupe Milana Lukića preminuo u novembru 2023. u Višegradu.

Vasiljevič je bio optužen na 15 godina zatvora, pušten je na slobodu 2010. nakon odslužene dve trećine kazne, u Višegradu je dočekan kao heroj.

Podsedimo, krajem 2003. godine protiv njega je podignuta optužnica Haškog tribunala, a izručen je 2005. godine. Tribunal ga je 2009. godine proglasio krivim po svim tačkama optužnice, osuđujući ga na 22 godine zatvora zbog deportacija, prisilnih premeštanja, ubistava, progona i drugih nehumanih dela.