Žrtvu naših predaka moramo da razumemo kao lekciju za vreme u kojem danas živimo, poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predsednik Vladinog odbora za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije Milica Đurđević Stamenkovski, predvodeći državnu ceremoniju polaganja venaca povodom obeležavanja 81. godišnjice od oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu.

Ona je naglasila da je veoma važno da se ovakvi događaji obeležavaju, jer predstavljaju praznike mira, slobode i prosperiteta čitave Evrope i podsećaju nas kako je to izgledala Evropa u mraku totalitarizma, sukoba, ideologija i borbe za tuđe resurse i teritorije.

Milica Đurđević Stamenkovski oslobođenje Beograda Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

- Milioni ljudi izgubili su svoje živote da bismo mi danas slobodno koračali našim gradovima. Mi tu žrtvu nikada ne smemo da zaboravimo - istakla je.

Đurđević Stamenkovski je naglasila da mir i sloboda nemaju alternativu i da su to tekovine koje će Srbija uvek čuvati sa svojim prijateljima i saveznicima.

- Srbija je uvek bila i ostaje privržena miru. Protivimo se revitalizaciji istorije i negiranju istorijskih činjenica, kako bi se danas zadovoljili nečiji geopolitički apetiti. Ovaj dan treba da nam bude opomena da je neophodno da danas sačuvamo stabilnost u Evropi i da ne dozvolimo da nas bilo ko uvuče u sukobe, nesuglasice i mračno doba, koje nije u korist nijednom evropskom narodu - zaključila je ministar.

Nakon polaganja venaca na spomen obeležje Oslobodilaca Beograda, ministar Đurđević Stamenkovski je položila ruže kod „Večnog plamena“, i venac na Spomenik Crvenoarmejcu.

