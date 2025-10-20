Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski oprostila se od generala Nebojše Pavkovića koji je danas preminuo.
Večna mu slava i hvala
MINISTARKA STAMENKOVSKI SE OPROSTILA OD GENERALA PAVKOVIĆA: Njegov život bio je svedočanstvo služenja, istrajnosti i ljubavi prema Srbiji
Sa tugom sam primila vest o smrti generala Nebojše Pavkovića. Verujem da je ova vest rastužila sve one koji su ga poznavali.
Bio je čovek koji je svoj život posvetio službi otadžbini i koji je nosio teret vremena sa snagom i dostojanstvom.
Njegov život bio je svedočanstvo služenja, istrajnosti i ljubavi prema Srbiji, koja će ostati zapamćena.
Dočekao je ono što je najviše želeo - da poslednje dane života provede u svojoj Srbiji, u domu, među svojima.
Neka mu Gospod podari večni mir, a porodici i prijateljima snagu u ovim teškim trenucima.
Slava mu i hvala!
