Večna mu slava i hvala

Sa tugom sam primila vest o smrti generala Nebojše Pavkovića. Verujem da je ova vest rastužila sve one koji su ga poznavali.

Bio je čovek koji je svoj život posvetio službi otadžbini i koji je nosio teret vremena sa snagom i dostojanstvom.

Njegov život bio je svedočanstvo služenja, istrajnosti i ljubavi prema Srbiji, koja će ostati zapamćena.

Dočekao je ono što je najviše želeo - da poslednje dane života provede u svojoj Srbiji, u domu, među svojima.

Neka mu Gospod podari večni mir, a porodici i prijateljima snagu u ovim teškim trenucima.