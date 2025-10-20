Slušaj vest

General Pavković je pred Haškim tribunalom bio osuđen na 22 godine zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu, a preminuo je ranije danas u Beogradu u 79. godini.

Macut je u Leskovcu, u izjavi novinarima izrazio saučešće Pavkovićevoj porodici te ocenio da "odlaskom Pavkovića počinje period dubokog i trajnog sećanja koji će u istoriji sigurno biti zabeležen kao jedna borba malog naroda protiv velikih sila". Podsetio da je Pavković na zahtev Vlade Srbije, krajem septembra iz Finske gde je služio zatvorsku kaznu, bio privremeno pušten na slobodu zbog lošeg zdravstvenog stanja.

"Nadam se da smo obavili jedan častan posao i da smo Pavkovića vratili u zemlju u trenutku kada je to bilo možda najpotrebnije i njemu i njegovoj porodici ", rekao je premijer Macut.

Pavković je obavljao brojne dužnosti u Jugoslovenskoj narodnoj armiji (JNA), a od 1994. bio je raspoređen u Prištinskom korpusu VJ na Kosovu i Metohiji, kojim je komandovao od 1998. uključujući i period tokom Nato bombardovanja.

U Hagu je 2009. godine proglašen krivim po svim tačkama optužnice.