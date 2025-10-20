Slušaj vest

Da blokaderi nemaju srama ni obzira ni prema ljudskom bolu videli smo već na primeru likovanja nad zdravstvenim stanjem ministra Darka Glišića, u danu kada se borio za živor nakon moždanog udara koji je doživeo pred kamerama uživo, a danas smo svedovi nove sramote i probijanja ljudskog dna - radovanje i ismevanje smrti generala Nebojše Pavkovića upravo se dešava u redovima blokadera tviteraša!

Zarad nekog lajka više, blokaderi na Iksu krenuli su sa izlivima mržnje poručujući da je Pavković "crko", uz obavezno naglašavanje da je reč o zločincu, ali i izražavajući žaljenje što nije preminuo predsednik Vučić (kojeg zovu "vreća g****a") već Pavković - "li daj šta daš" kažu.

Blokaderi ismevaju Pavkovićevu smrt Foto: X printsceen

Znamo da blokaderi nemaju osnovnu kulturu, a ovo je još jedna potvrda duboko ukorenjene mržnje koja se svakodnevno preliva sa društvenih mreža u javni prostor. Ako ste se pitali gde je kraj ljudskom padu - pogledajte blokaderske naloge na Iksu.

General Nebojša Pavković umro je danas oko 12 sati na VMA, gde se lečio nakon što je pre 22 dana prebačen u Srbiju iz finskog zatvora. Podsetimo, on je 28. septembra pušten pre potpunog izdržavanja zatvorske kazne u Finskoj kako bi se lečio u Srbiji.

Ne propustitePolitika"NEKA MI TE BOG ČUVA" Ćerka generala Nebojše Pavkovića objavila potresnu sliku dan pre nego što je preminuo - PRAVOSLAVNI KRST I SVEĆE ZA HEROJA
preminuo Nebojša Pavković Marija Pavković
PolitikaPOSLEDNJA FOTOGRAFIJA GENERALA NEBOJŠE PAVKOVIĆA: Prizor zbog kojeg su mnogi zaplakali (FOTO)
General Nebojša Pavković.jpg
Politika"POČIVAJTE U MIRU, GENERALE" Predsednik Vučić uputio telegram saučešća povodom smrti generala Pavkovića: Sa dubokom tugom primio sam vest...
Aleksandar Vučić Nebojša Pavković.jpg
Politika"DELILI SMO DOBRO I ZLO U HAGU, SLOMILI SU GA BOL I NEPRAVDA" Oproštaj Veselina Šljivančanina od generala Pavkovića: Planirao sam da sutra odem da ga vidim...
veselin šljivančanin nebojša pavković.jpg