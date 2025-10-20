Slušaj vest

Da blokaderi nemaju srama ni obzira ni prema ljudskom bolu videli smo već na primeru likovanja nad zdravstvenim stanjem ministra Darka Glišića, u danu kada se borio za živor nakon moždanog udara koji je doživeo pred kamerama uživo, a danas smo svedovi nove sramote i probijanja ljudskog dna - radovanje i ismevanje smrti generala Nebojše Pavkovića upravo se dešava u redovima blokadera tviteraša!

Zarad nekog lajka više, blokaderi na Iksu krenuli su sa izlivima mržnje poručujući da je Pavković "crko", uz obavezno naglašavanje da je reč o zločincu, ali i izražavajući žaljenje što nije preminuo predsednik Vučić (kojeg zovu "vreća g****a") već Pavković - "li daj šta daš" kažu.

1/4 Vidi galeriju Blokaderi ismevaju Pavkovićevu smrt Foto: X printsceen

Znamo da blokaderi nemaju osnovnu kulturu, a ovo je još jedna potvrda duboko ukorenjene mržnje koja se svakodnevno preliva sa društvenih mreža u javni prostor. Ako ste se pitali gde je kraj ljudskom padu - pogledajte blokaderske naloge na Iksu.