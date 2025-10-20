BLOKADERI SLAVE I ISMEVAJU SMRT GENERALA PAVKOVIĆA! Kažu "CRKO", žale što nije umro Vučić ali "daj šta daš"
Da blokaderi nemaju srama ni obzira ni prema ljudskom bolu videli smo već na primeru likovanja nad zdravstvenim stanjem ministra Darka Glišića, u danu kada se borio za živor nakon moždanog udara koji je doživeo pred kamerama uživo, a danas smo svedovi nove sramote i probijanja ljudskog dna - radovanje i ismevanje smrti generala Nebojše Pavkovića upravo se dešava u redovima blokadera tviteraša!
Zarad nekog lajka više, blokaderi na Iksu krenuli su sa izlivima mržnje poručujući da je Pavković "crko", uz obavezno naglašavanje da je reč o zločincu, ali i izražavajući žaljenje što nije preminuo predsednik Vučić (kojeg zovu "vreća g****a") već Pavković - "li daj šta daš" kažu.
Znamo da blokaderi nemaju osnovnu kulturu, a ovo je još jedna potvrda duboko ukorenjene mržnje koja se svakodnevno preliva sa društvenih mreža u javni prostor. Ako ste se pitali gde je kraj ljudskom padu - pogledajte blokaderske naloge na Iksu.
General Nebojša Pavković umro je danas oko 12 sati na VMA, gde se lečio nakon što je pre 22 dana prebačen u Srbiju iz finskog zatvora. Podsetimo, on je 28. septembra pušten pre potpunog izdržavanja zatvorske kazne u Finskoj kako bi se lečio u Srbiji.