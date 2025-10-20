Predsednik Srpske napredne stranke oprostio se od generala Nebojše Pavkovića koji je danas preminuo u Beogradu.
Večna slava
HVALA ZA ČAST, HRABROST I SLUŽBU OTADŽBINI: Vučević se oprostio od generala Nebojše Pavkovića
- Počivajte u miru, generale. Hvala za čast, hrabrost i službu otadžbini. Večna slava Nebojši Pavkoviću - napisao je Vučević na Instagramu.
General Nebojša Pavkovićumro je danas oko 12 sati na VMA, gde se lečio nakon što je pre 22 dana prebačen u Srbiju iz finskog zatvora. Podsetimo, on je 28. septembra pušten pre potpunog izdržavanja zatvorske kazne u Finskoj kako bi se lečio u Srbiji.
General Pavković borio se s teškom bolešću i bio je u terminalnoj fazi. Njegovo zdravstveno stanje bilo je toliko ozbiljno da je na zahtev predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Vlade Srbije Haški tribunal dozvolio otpust iz finskog zatvora.
