- Počivajte u miru, generale. Hvala za čast, hrabrost i službu otadžbini. Večna slava Nebojši Pavkoviću - napisao je Vučević na Instagramu.

General Nebojša Pavkovićumro je danas oko 12 sati na VMA, gde se lečio nakon što je pre 22 dana prebačen u Srbiju iz finskog zatvora. Podsetimo, on je 28. septembra pušten pre potpunog izdržavanja zatvorske kazne u Finskoj kako bi se lečio u Srbiji.