Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas u radnoj poseti Budimpešti tokom koje će se sastati sa predsednikom Vlade Mađarske Viktorom Orbanom, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Srbije.

Vučić je u petak najavio sastanak sa Orbanom, na kome će razgovarati o svim važnim temama od, kako je rekao, energetike do svakovrsne saradnje Srbije i Mađarske.

- Mi sa Mađarskom imamo bratske i prijateljske odnose. Ja ću u ponedeljak razgovarati sa Orbanom na sve važne teme, dakle od energetike do svakovrstne saradnje između Srbije i Mađarske. Imamo zaista izvanredne odnose i želimo da te odnose i dalje popravljamo - naveo je Vučić tada.

Predsednik Srbije se s mađarskim premijerom u Budimpešti sastaje neposredno pre nego što će mađarska prestonica po svemu sudeći postati domaćin jednog od najvažnijih sastanaka u modernoj istoriji sveta: američkog predsednika Donalda Trampa i šefa ruske države Vladimira Putina.

Iako će glavna tema ovog susreta biti rešavanje krize u Ukrajini, ali i ekonomska saradnja SAD i Ruske Federacije, sagovornici Kurira smatraju da postoji verovatnoća da će se na marginama ovog susreta razgovarati i o situaciji s Naftnom industrijom Srbije (NIS), koja je pod američkim sankcijama zbog većinskog vlasništva Rusije u ovoj kompaniji.

