Nebojša Pavković je, kako je ispričao, 6. oktobra dobio telefonski poziv od kolege, generala Aca Tomića koji mu je preneo zahtev Vojislava Koštunice da ugovori razgovor sa predsednikom SRJ Slobodanom Miloševićem.

- General Tomić me je pozvao 6. oktobra popodne i rekao mi da su ga kontaktirali iz DOS i da Vojislav Koštunica traži da se sretne sa Miloševićem u Palati federacije i da mu ja to prenesem. Nazvao sam Miloševića i to mu rekao. On je bio ljut i neraspoložen - seća se Pavković.

1/10 Vidi galeriju Nebojša Pavković Foto: EPA/Srdjan Suki, STR / AFP / Profimedia

- Ma kakvi, to Nebojša ne dolazi u obzir - rekao mi je Milošević i prekinuo vezu.

Koštunica je, preko generala Tomića, ponovo insistirao na sastanku, ali je Milošević, preko Pavkovića, uporno odbijao.

- Zove me posle Tomić i kaže da Koštunica pristaje da se vidi s Miloševićem i na nekom drugom mestu. Čak i ako treba da dođe kod Miloševića. On je opet odbio. Ja javim Tomiću i kažem da ne insistira više jer predsednik neće. Kad posle jedno sat vremena zvoni specijal - Milošević me traži - kazao je Pavković.

Slobodan Milošević Foto: DUSAN VRANIC / AFP / Profimedia

- Slušaj Nebojša, neka ipak on dođe. Dovedi ga u vilu Mir ali da i ti budeš prisutan tokom razgovora - reče mi Milošević.

Prema njegovim rečima, susret je bio tenzičan, pomalo neprijatan, ali je prošao bez incidenata.

- Koštunica je seo u moje vozilo i otišli smo kod Miloševića. Stražari nas uputili da idemo u Lovačku kuću jer je tamo bio Milošević. Ušli smo tamo. Bile neke kožne fotelje od bele kože. Milošević nas ponudio pićem i podbočio se i gleda u Koštunicu. A ja sam znao za taj Miloševićev običaj. Koštunici je malo bilo neprijatno. A ja sam znao - kad vi tražite neki razgovor sa Miloševićem pa dođete kod njega on kaže "izvoli" I čeka da vidi šta ste hteli - ispričao je Pavković.

Nebojša Pavković Foto: EPA / SASA STANKOVIC

Prema njegovim rečima Koštunica i Milošević su izmenili par rečenica posle kojih je on izašao.

- Ne znam šta su razgovarali, Milošević je ispratio Koštunicu i pozvao me da dođemo da se dogovorimo nešto - prisećao se, ističući da je dogovor bio da odvede Koštunicu kao što ga je i doveo, što je na kraju i uradio.