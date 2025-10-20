Slušaj vest

- Sa iskrenom tugom sam primio vest o smrti generala Nebojše Pavkovića. Bio je čovek koji je svoj život posvetio službi otadžbini, vojnik koji je u teškim vremenima branio čast i dostojanstvo Srbije i njene vojske...

- Njegovo ime ostaće upamćeno kao simbol jedne generacije koja je verovala u svoju zemlju i svoj narod. Porodici, saborcima i prijateljima upućujem najdublje saučešće”, navodi se u telegramu saučešća ministra Dačića.

Ne propustitePolitika"POČIVAJTE U MIRU, GENERALE" Predsednik Vučić uputio telegram saučešća povodom smrti generala Pavkovića: Sa dubokom tugom primio sam vest...
Aleksandar Vučić Nebojša Pavković.jpg
PolitikaUMRO NEBOJŠA PAVKOVIĆ: General preminuo u 79. godini
General Nebojša Pavković 13.jpg
PolitikaPOSLEDNJA FOTOGRAFIJA GENERALA NEBOJŠE PAVKOVIĆA: Prizor zbog kojeg su mnogi zaplakali (FOTO)
General Nebojša Pavković.jpg
PolitikaKO JE BIO NEBOJŠA PAVKOVIĆ Od učitelja dogurao do generala, s mesta načelnika Generalštaba smenio ga Koštunica, a ove njegove reči se pamte
general Nebojša Pavković
Politika"NEKA MI TE BOG ČUVA" Ćerka generala Nebojše Pavkovića objavila potresnu sliku dan pre nego što je preminuo - PRAVOSLAVNI KRST I SVEĆE ZA HEROJA
preminuo Nebojša Pavković Marija Pavković
PolitikaNISAM ZLOČINAC, SVEDOCI STE MI PRED BOGOM...Pismo generala Pavkovića iz zatvora u Finskoj: Vi ste, dragi moji heroji, ušli u legendu!
General Nebojša Pavković
PolitikaKO SU DECA GENERALA PAVKOVIĆA: Iza njega ostalo šestoro, dvoje dobio dok je bio u haškom zatvoru, jedan sin se zove isto kao on
Marija Pavković ćerka generala Nebojše Pavkovića