Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je saučešće porodici i prijateljima povodom smrti generala Nebojše Pavkovića.
saučešće
"S ISKRENOM TUGOM PRIMIO SAM VEST" Saučešće ministra Dačića povodom smrti generala Pavkovića: Život posvetio službi otadžbini, kao vojnik branio čast Srbije
Slušaj vest
- Sa iskrenom tugom sam primio vest o smrti generala Nebojše Pavkovića. Bio je čovek koji je svoj život posvetio službi otadžbini, vojnik koji je u teškim vremenima branio čast i dostojanstvo Srbije i njene vojske...
- Njegovo ime ostaće upamćeno kao simbol jedne generacije koja je verovala u svoju zemlju i svoj narod. Porodici, saborcima i prijateljima upućujem najdublje saučešće”, navodi se u telegramu saučešća ministra Dačića.
Reaguj
Komentariši